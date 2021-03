Cr7 adesso fa tremare la Juventus. Ecco dove può finire il portoghese

Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dalla Juventus e l'eliminazione precoce dalla Champions League, che si va ad aggiungere alle altre due cocenti contro Ajax e Lione nel 2018-19 e 2019-20, sta accelerando la cosa. Il contratto del fuoriclasse portoghese andrà in scadenza il 30 giugno del 2022 ma le strade potrebbero separarsi già in estate con il club bianconero che andrebbe a risparmiare quasi 60 milioni di euro lordi sull'ingaggio magari mettendo a bilancio una piccola plusvalenza dalla cessione del suo cartellino, pagato quasi 100 milioni di euro nel 2018.

Ritorno in Spagna?

Secondo quanto riportano i media spagnoli, con As e Marca in testa, l'agente del fuoriclasse di Funchal Jorge Mendes sarebbe in stretto contatto con Floretino Perez per un suo possibile ritorno al Real Madrid. Sull'attaccante della Juventus, però, c'è forte anche il Psg di Neymar e Mbappé con lo sceicco Nasser A-Khelaifi pronto ad accogliere l'ex giocatore dello Sporting Lisbona attirato dall'idea di poter prendere parte ad un nuovo campionato.

Per ora si tratta solo di fasi intercolutorie con il cinque volte Pallone d'oro che tornerebbe volentieri a Madrid ma che soprattutto sarebbe riaccolto a braccia aperta da compagni di squadra, ambiente e dalla maggior parte dei tifosi. CR7 ha segnato più gol che messo insieme presenze in blancos e l'idea di tornare in Spagna lo stuzzica e non poco. L'unica cosa che frena un po' l'interesse su CR7 è l'alto ingaggio con anche il Manchester United, sua ex squadra, interessato al suo possibile ritorno. Per non generare una minusvalenza a bilancio il portoghese dovrebbe essere ceduto per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Silenzio assordante

In tutto questo marasma sta facendo molto rumore il silenzio in cui si è chiuso Cristiano Ronaldo che è stato subissato di critiche dai media italiani e non solo. Il 36enne di Funchal non è mai riuscito ad incidere contro il Porto né all'andata e soprattutto al ritorno dove si è reso anche colpevole del salto in barriera che ha permesso a Sergio Oliveira di segnare il gol del 2-2 che ha di fatto tagliato le gambe alla Juventus. Mai uno spunto, indolente, in difficoltà: contro il Porto CR7 è sembrato l'ombra di se stesso. L'idea è che dopo quasi tre anni l'idillio si sia rotto con ambo le parti che si stanno ora guardando intorno per capire la situazione migliore per tutti. Ad oggi, però, sembra più facile vedere Cristiano lontano da Torino e dalla Serie A per il bene di tutti.

