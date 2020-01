Criscito tra Fiorentina e Genoa, lo sfogo è social: "Che mondo di mer**a"

Non sono passati nemmeno due anni dal suo ritorno al Genoa, Domenico Criscito adesso potrebbe clamorosamente lasciare il club rossoblu. Sulle sue tracce ci sarebbe la Fiorentina, che, dopo aver acquistato proprio dal Genoa il promettente ed infortunato Kouamé, sta pensando anche ad un innesto di esperienza assoluta come Criscito.

L'idea di ingaggiare il difensore dei grifoni sarebbe nata proprio durante la contrattazione tra le due società per il passaggio in viola di Kouamé. Secondo Sky Sport la trattativa sarebbe avviatissima, anche se l'ultimo sì naturalmente dovrà darlo Domenico Criscito, che dovrà esprimersi sul corteggiamento della Fiorentina. Dipendesse dal Genoa, evidentemente, la trattativa potrebbe pure andare in porto. Il capitano rossoblu ha un ingaggio importante e cederlo significherebbe snellire un monte ingaggi corposo. Discorsi che evidentemente non hanno stuzzicato le fantasie del difensore genoano, che su Instagram si è lasciato andare ad un duro sfogo, che potrebbe proprio riguardare le voci di mercato.

Domenico Criscito su Instagram: "Che mondo di me**a"

Le sue parole, postate sui social nella stessa giornata in cui la trattativa tra Genoa e Fiorentina avrebbe preso concretezza, sono eloquenti: "Che mondo di me**a". Il capitano dei rossoblu è stato piuttosto esplicito mostrando disappunto, anche se ha evitato riferimenti diretti alla trattativa tra il club genovese e la società toscano per il suo possibile trasferimento alla corte di Beppe Iachini. Qualcuno dice che sia solo una coincidenza, altri invece ritengono che sia un vero e proprio sfogo legato ad un profondo disappunto.

D'altra parte Domenico Criscito aveva compiuto una scelta di vita accettando il Genoa e sperava di poter chiudere la sua carriera con la maglia del cuore. Adesso è tutto in discussione, il suo futuro al Genoa è incerto e nelle prossime ore potrebbe arrivare una clamorosa decisione. Chi è vicino al giocatore garantisce il suo attaccamento alla causa rossoblu e dubita che possa accettare il trasferimento alla Fiorentina. Certo è che il clima tra il capitano ed una minima parte di tifosi rossoblu non è nemmeno più idilliaca come un tempo, soprattutto dopo il calcio di rigore che Criscito ha fallito nel precedente turno di campionato proprio contro la Fiorentina al Franchi.