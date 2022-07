CR7, chi se lo prende? Folle offerta dall'Arabia

Dove giocherà l'anno prossimo Cristiano Ronaldo? Se lo stanno chiedendo in molti, lui in primis, ma una cosa sembra certa: non militerà nel Manchester United. Il fuoriclasse portoghese era tornato a vestire la maglia dei Red Devils nella passata stagione ma il club inglese ha fallito la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e l'ex Juventus è pronto a dire addio.

Il suo ritorno allo United, dunque, non è stato dei più felici e nel corso delle ultime settimane l'ex Real Madrid è stato accostato a diverse squadre tra cui i rivali storici delle merengues, ovvero il Barcellona, ma anche il Psg per fare coppia con Lionel Messi. L'ex attaccante della Juventus era stato accostato anche alla Roma ma ovviamente era solo una boutade di mercato. La verità è che al momento per età e per ingaggio richiesto, mettere sotto contratto Cristiano Ronaldo sembra davvero un investimento a perdere.

La folle offerta

In Europa non c'è nessuno che al momento vuole Cristiano Ronaldo ma dall'Arabia Saudita lo tentano con un'offerta monstre. Secondo quanto riporta Cnn Portugal un club del Medio Oriente avrebbe avanzato una mega proposta: 30 milioni di euro al Manchester United per il cartellino, oltre a un biennale da 250 milioni all’ex bianconero e 25 milioni di commissione al suo agente, Mendes.

Per la stampa lusitana, però, la mega offerta araba sarebbe già stata respinta al mittente perché secondo persone a lui molto vicine ha ancora voglia di misurarsi nel grande calcio ma soprattutto in Champions League che però il Manchester United non gli può garantire. Anche il Chelsea, che invece giocherà la competizione Europea ambita da CR7, ha mosso alcuni passi per portarlo a Stamford Bridge ma al momento tutto resta congelato anche se gli abboccamenti restano vivi.

Il 37enne di Funchal è ancora un giocatore dei Red Devils e in realtà il suo nuovo allenatore, l'olandese Ten Hag, spera ancora di poterlo allenare: “Non vedo l’ora di lavorare con lui. Ho letto ma quello che dico è che Cristiano non è in vendita, è nei nostri piani e vogliamo vincere insieme", le parole dell'ex Ajax che spera in un qualcosa che ad oggi sembra impossibile. Il mercato chiuderà il 1 settembre e ad oggi vederlo ancora con la maglia dello United sembra difficile e il suo futuro resta un rebus: tutti lo vogliono (vorrebbero) ma nessuno se lo prende.