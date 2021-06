Ungheria, la vendetta del Ct italiano: "Ci vediamo in spiaggia..."

L'Ungheria di Marco Rossi ha stupito tutti ad Euro 2020 con una serie di grandi prestazioni: 0-0 contro la Francia, 2-2 contro la Germania (che ha segnato il 2-2 final a sei dalla fine) e la sconfitta per 3-0 all'esordio contro il Portogallo (ma fino all'84' si era sullo 0-0). Il tecnico italiano ha fatto un grande lavoro e la sua nazionale da ipotetica sparring partner del girone F si è tramutata nella mina vagante del gruppo che non si è però qualificata agli ottavi di finale non riuscendo così a compiere un miracolo.

Orgoglio italiano

Portogallo, Francia e Germania erano le tre super potenze del girone dell'Ungheria ma tutte e tre sono uscite fuori agli ottavi di finale per mano di Belgio, Svizzera e Inghilterra. Rossi ha voluto ironizzare sulla sua pagina ufficiale di Facebook pungendo le tre avversarie del gruppo F. Nella foto postata dal ct si vede l'allenatore in piedi con in mano la sua cartellina e sullo sfondo il mare: davanti a lui Mbappé, Neuer e CR7 con la valigia in mano con la didascalia: "Ci vediamo in spiaggia"

Il miracolo sfiorato

Rossi ha attirato su di sè l'attenzione e in un'intervista rilasciata a calciomercato.com ha raccontato l'orgoglio e il rammarico di questo Europeo: "Sono emozioni difficili da raccontare, nel momento in cui si vivono ci si rende conto di tante cose. Penso al fatto di poter giocare un Europeo insieme al top del calcio mondiale, in un contesto in cui non si rappresenta un club ma un intero Paese. Io sento allo stesso tempo orgoglio e responsabilità di rappresentare l'Ungheria, una nazionale protagonista nella storia di questo sport. Resta la consapevolezza e l'orgoglio di aver fatto un buon Europeo, ma anche il rammarico di aver sfiorato un'impresa storica".



Marco Rossi ha poi svelato fino a dove può arrivare l'Italia di Roberto Mancini e ha parlato della sua favorita alla vittoria finale: "L'Italia? Se supera il Belgio sarà una delle pretendenti alla vittoria. E' una squadra senza leader ma con tantissimi giocatori di livello che insieme formano un grande gruppo. Le favorite? Pensavo la Francia, ma nelle previsioni ci prendo sempre poco. Per come sta andando però credo che l'Europeo potrebbe essere vinto da una sorpresa. Penso all'Inghilterra per esempio, che ha un grande potenziale ma che nelle manifestazioni importanti è sempre stata eliminata".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?