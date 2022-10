In Premier League scoppia la rissa: De Zerbi e Frank vengono quasi alle mani

Il Brighton di Roberto De Zerbi è caduto per 2-0 in casa del Brentford ma a far discutere non è stata la sconfitta ma la rissa sfiorata tra il tecnico italiano e il suo collega Thomas Frank. L'ex allenatore del Sassuolo si è scagliato contro il danese dopo che quest'ultimo aveva provato a ritardare una rimessa laterale nascondendo la palla al giocatore del Brighton Veltman. I due sono addirittura stati separati a fatica da parte di calciatori e membri dello staff delle rispettive panchine.

Fiery end to the first half between Brentford & Brighton



Frank De Zerbi ended in a yellow card each pic.twitter.com/Y8cxLR3d3h — Football Daily (@footballdaily) October 14, 2022

Nervi tesi

Roberto De Zerbi ha ereditato un Brighton in salute con il tecnico Potter che ha lasciato il suo posto solo per rispondere alla chiamata del Chelsea per sostituire l'esonerato Thomas Tuchel. L'ex allenatore del Sassuolo, però, finora non è ancora riuscito a vincere e in due partite sulla panchina del club inglese ha ottenuto un pareggio e una sconfitta. Il Brighton è attualmente fermo al settimo posto della classifica con 14 punti, come il Newcastle, ma con ancora una partita da recuperare e con il quarto posto nel mirino.

Il tecnico italiano dopo le esperienze sulla panchina dei neroverdi e dello Shakhtar Donetsk (seppur breve e non fortunata per via della sospensione del campionato per via della guerra in Ucraina), è in cerca di rilancio sulla panchina del Brighton ma ancora non è riuscito a cambiare marcia. La sua idea di calcio si sta iniziando ad intravedere ma gli serve ancora tempo per entrare nella testa dei suoi nuovi calciatori per imporre la sua metodologia e il suo credo. Di certo la rissa sfiorata questa sera è sinonimo di come De Zerbi non sia propriamente sereno visto che i risultati tardano ad arrivare anche se ha tempo per poter porre rimedio ad un avvio in salita.