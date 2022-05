"Degnamente" Allegri sbaglia a giocare con le parole

Thanks God it's over, direbbero gli inglesi. Ed è probabilmente quello che pensa buona parte dei tifosi juventini: stagione finita e testa alla prossima. Mandando in archivio mesi di brutto calcio, di zero titoli e risultati insufficienti. Perché il ritornello cantato da Allegri anche a fine gara non ha soddisfatto nessuno: «Abbiamo concluso degnamente l'annata le sue parole -. Ora bisogna voltare pagina». Appunto. Anche perché quel degnamente stride con i numeri, che magari non sono tutto ma che raramente mentono. E che raccontano come la prima Juve dell'Allegri-bis abbia chiuso il suo campionato con 70 punti («ma non dicono la verità perché nelle ultime settimane, dopo avere raggiunto il quarto posto, hanno giocato sempre gli stessi») facendo registrare 8 punti in meno rispetto alla squadra di Pirlo, due sconfitte in più e meno venti nel bilancio delle reti segnate. Forse non a caso Roberto Baronio vice di Pirlo lo scorso anno ha postato tramite social una faccina dall'espressione interdetta al termine della gara persa dalla Signora contro la Fiorentina, anche se ieri ha precisato che fosse riferita a vicende personali.

Insomma: se Allegri assolve la sua creatura, non altrettanto hanno fatto tifosi e addetti ai lavori. «Per tornare a vincere, servirà fare di più», ha poi aggiunto il tecnico livornese senza nascondersi. Ricorrendo al mercato, ma senza accontentarsi dei sempre più probabili arrivi di Pogba e Di Maria: come minimo serviranno infatti un centrocampista di qualità, un difensore centrale di livello e un esterno mancino. Poi, certo, bisognerebbe anche che i presunti giovani crescessero davvero: considerare più o meno acerbi due come Locatelli (sei stagioni in A alle spalle) e Chiesa (classe 1997) sa tanto di alibi non richiesto.