La Juve trema per gli autogol: disastro Szczesny. Cosa è successo

Europeo in chiaroscuro per i giocatori della Juventus: se Bonucci e Chiellini hanno giganteggiato in Turchia-Italia, lo stesso non si può dire per Merih Demiral, autore dell'autogol che ha poi spinato la strada agli azzurri di Roberto Mancini, e Wojciech Szczesny, disastroso contro la Slovacchia dell'interista Milan Skriniar, autore del gol del definitivo 2-1 che ha regalato la vittoria agli slovacchi. La prestazione dell'ex portiere di Arsenal e Roma è stata comunque non all'altezza della sua fama e questa non è una buona notizia per la nazionale polacca e per la Juventus.

Goffi autogol

Demiral aveva buttato dentro la propria porta, di petto, il cross teso di Domenico Berardi mentre Wojciech Szczesny ha fatto autorete prendendo tra l'altro gol in maniera molto goffa sul primo palo. Il numero uno della Juventus, tra l'altro, è il primo estremo difensore a compiere un'autorete nella storia degli Europei. L'azione della Slovacchia si sviluppa sulla sinistra con Robert Mak che converge verso il centro e tira in porta, in maniera potente, il palo gli nega la gioia del gol ma la sfera sbatte contro il numero uno polacco ed entra in rete. Juventini in chiaroscuro, dunque, ad Euro 2020 anche se la rassegna europea è appena incominciata.

Tocca a Cristiano

Questa sera toccherà a Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo partire con il piede giusto con la "vittima sacrificale" del girone F, l'Ungheria. In quel gruppo, infatti, ci sono anche Francia e Germania. Ieri nel frattempo, nella conferenza stampa di vigilia, il 36enne di Funchal è stato sibillino sul suo futuro: "Il mio futuro alla Juventus o altrove? Ho giocato al massimo per anni, questo non mi influenzerà all'Europeo, ho 36 anni ora. Quello che verrà, sarà per il meglio. Ora sono concentrato sull'Europeo".

Sempre in chiave Juventus, Dejan Kulusevski ha dovuto dire addio alla nazionale insieme al bolognese Svanberg per via del contagio da coronavirus. Brutta notizia per il classe 2000 che avrà sicuramente altre chance per mettersi in mostra in nazionale, che ieri ha pareggiato 0-0 contro la più quotata Spagna, ma non potrà farlo in questa rassegna europea. I tifosi della Juventus e non solo si augurano che a far bene ad Euro 2020 siano Bonucci, Chiellini e Chiesa dato che se così sarà e se si arriverà fino alla finale di Wembley vorrà dire che la nazionale di Roberto Mancini sarà arrivata fino all'atto finale di una competizione che manca nella bacheca della nostra nazionale dal lontano 1968.

