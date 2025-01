Un derby di Roma mai visto così. Ranieri specialista, Baroni al debutto

Lapresse

Ascolta ora 00:00 00:00

Un derby unico. Mai, nella storia della stracittadina romana, Roma e Lazio si sono affrontate nel girone d'andata con i biancocelesti con 15 punti di vantaggio prima dello scontro diretto. La Lazio, partita in estate fra mille punti interrogativi e una contestazione per la quale erano scesi in piazza quindicimila persone, punta con decisione alla Champions. Sarebbe la seconda qualificazione in tre anni, la terza negli ultimi sei. Questo dopo che nei primi quindici anni di gestione Lotito la squadra si era riuscita a qualificare solo una volta alla massima competizione europea.

A guidare i biancocelesti c'è Marco Baroni, al suo esordio in una stracittadina. Ha giocato con la Roma nel 1986-87, ma in quella stagione la Lazio era in B e non ci fu il confronto diretto. In questa stagione però sta sorprendendo tutti: è alla prima esperienza in un club che partecipa alle coppe europee, eppure, più che la sua inesperienza, è emerso l'entusiasmo che ha trasmesso ai propri giocatori. La Lazio è prima nel girone di Europa League e punta alla qualificazione diretta agli ottavi.

Contro però avrà un veterano: Claudio Ranieri, nelle sue due precedenti esperienze sulla panchina della Roma, ha vinto quattro derby su quattro. Uno, nel 2010, con una mossa da grande allenatore: con i giallorossi, in quel momento primi in classifica, sotto 1-0, tolse nientemeno che Totti e De Rossi all'intervallo (erano troppo nervosi) e vinse la partita 2-1 con doppietta di Vucinic. Nelle ultime cinque giornate Lazio e Roma hanno conquistato gli stessi punti. Segno che comunque una svolta, con l'arrivo di Ranieri, in casa giallorossa c'è stata.

Ora però la Roma, che in questa stagione al momento appare avere poco a cui ambire, deve regalare una soddisfazione ai propri tifosi, facendo uno sgambetto alla Lazio nella corsa Champions. Fra i biancocelesti pesano le assenze di Pedro e Vecino, in casa Roma ci sarà Dybala, con Pisilli che è al suo primo derby. Anche per lui sarà una partita unica. E cambia l'arbitro: Pairetto sostituisce Guida malato.