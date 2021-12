"Devo andare...". Evra spiazza tutti in diretta tv

Patrice Evra scatenato a bordo campo per Prime Video prima di Atalanta-Villarreal. L'ex terzino di Manchester United e Juventus, infatti, in compagnia di Gianfranco Zola, Diego Milito e della giornalista Giulia Mizzoni stava attendendo il sopralluogo della terna arbitrale che ha poi deciso di non far disputare la partita tra i nerazzurri e gli spagnoli per via della neve caduta copiosa sul Gewiss Stadium. Il video di Evra è diventato subito virale visto il suo contenuto: "Anthony deve prendere una decisione perché fa un freddo incredibile", le sue parole in riferimento all'arbitro Taylor. La partita è stata alla fine rinviata a domani con l'Atalanta che si gioca il passaggio del turno proprio contro gli spagnoli per stabilire la sedicesima ed ultima squadra ad approdare agli ottavi di finale di Champions League.

Problemi fisiologici

Evra ha poi continuato: "E vorrei dire una cosa a Marchisio. Oh cicciobello qui fa un freddo della Madonna. Non mi è piaciuto il suo ‘good luck', mi prende in giro, lui è in studio a Milano" . Il 40enne ex Juventus ha poi svelato i motivi del suo disagio: "Se vedo passare l’arbitro gli faccio un entrata perché deve decidere. Prima l’ho chiamato Martin, mi ero sbagliato. Anthony falla giocare sta partita. Alla fine però il francese si è superato lasciando tutti a bocca aperta e il suo continuo movimento e disagio, non legato solo alla temperatura bassissima ma ad un bisogno fisiologico: "Sono contento se giocano, ma io voglio andare in bagno. So che siamo in diretta ma non ce la faccio più, sono un essere umano. Guarda che voglio andare in bagno davvero eh…".