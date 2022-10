"Devo smettere di giocare": il commovente addio di Ribery ai tifosi

Ormai è deciso: Frank Ribery ha giocato la sua ultima partita da professionista e dà l'addio al calcio giocato. Nelle ultime ore, il suo Instagram è scoppiato di commenti, tributi e saluti che tifosi ed ex avversari hanno voluto tributare al campione francese. La sua ultima società è stata la Salernitana che ha comunicato di aver risolto in maniera consensuale "il rapporto contrattuale" sottolineando, però, che continuerà a far parte della società granata chiaramente in una veste diversa.

"Sono obbligato a concludere"

Un video e un lungo messaggio scritto ai tifosi di tutto il mondo: ecco le ultime 24 ore di Ribery. Nel video pubblicato sui social scorrono decine di immagini che lo hanno visto protagonista, con la sua stessa voce narrante che spiega chiaramente i motivi dell'addio al pallone. " Il dolore al ginocchio è solo peggiorato e i medici sono stati chiari. Non ho più scelta, devo smettere di giocare ", ha dichiarato, sottolineando di essere " obbligato a concludere qui la mia carriera da giocatore professionista ". Il 39enne, quindi, deve appendere le scarpette al chiodo.

"Devo ringraziare voi"

Oltre al video, un lungo post sul suo profilo in cui mette davanti a sé i tifosi che lo hanno applaudito, dalla Nazionale alle squadre di club apprezzandone sempre il talento anche da avversari. " Quando guardo indietro alla mia carriera, sono orgoglioso e più che felice di ciò che ho potuto vivere. Sono felice di ogni persona che ho incontrato durante il mio viaggio, orgoglioso di ogni club di cui ho indossato la maglia, felice di ogni gol, ogni assist, ogni dribbling, ogni contrasto e ogni titolo ", ha spiegato, abbandonando la tristezza (inevitabile) per un momento che forse è arrivato troppo presto per scambiarla con la gioia di chi lo ha sostenuto. "S o chi devo ringraziare per tutto questo. Per prima cosa, voi, miei fan. Non è sempre stata una strada facile. Ci sono stati anche momenti difficili in cui mi siete sempre stati dietro incondizionatamente ", specificando la motivazione, la spinta e l'amore dei suoi supporters.

Il grazie alla famiglia

Un ringraziamento speciale non poteva mancare nemmeno per la sua famiglia, " per me è la cosa più importante al mondo. Senza di voi nulla sarebbe stato possibile, senza di voi non avrei mai avuto la forza di realizzare tutto questo e senza di te tutto ciò che ho realizzato non sarebbe valso niente. Vi amo!"