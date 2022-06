Disastro "rosso" a Baku: Leclerc e Sainz costretti al ritiro

Dopo la bella e inattesa pole position conquistata ieri da Charles Leclerc, c'era tanta attesa per la Ferrari che ha purtroppo deluso, ancora volta. Due ritiri per Carlos Sainz e per il pilota monegasco nei primi 20 giri del gran premio dell'Azerbaigian a Baku per due motivi differenti: problemi ai freni per lo spagnolo, al motore per Leclerc che ha visto così sfumare la possibilità di andare a podio lasciando così il campo libero alle Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen che staccheranno ancora di più in classifica piloti e costruttori i rivali della Ferrari.

Problemi di affidabilità

La Ferrari, purtroppo, nelle ultime tre gare della stagione ha dimostrato di non essere propriamente affidabile con vari ritiri e errori dal muretto, come nel gp di Monaco, che hanno compromesso le gare dei piloti. Servirà una profonda riflessione visto che c'è ancora tutto il tempo per rimediare visto che la macchina ha dimostrato di essere finalmente competitiva dopo anni duri. Ci vorrà però un inversione di tendenza perché dall'altro lato se la Mercedes è in profonda difficoltà, la Red Bull non sembra mostrare segni di cedimento e dopo i due ritiri a inizio stagione di Verstappen la situaizione si è ora stabilizzata.