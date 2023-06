La domenica da sogno degli Esposito

Tre finali per tre fratelli. Questione di Dna, di cromosomi e di gol. La storia del calcio è ricca di famiglie baciate dal talento, fratelli che hanno calcato, insieme oppure in tempi e luoghi diversi, i palcoscenici più importanti. Si va dalla famiglia Sentimenti ai fratelli Baresi, ma anche i Mazzola, i Laudrup, i Van de Kerkhof. E poi in tempi più recenti gli Inzaghi, Cannavaro, Filippini, Milinkovic Savic, Donnarumma, Lucarelli, Neville, Boateng, Tourè. Senza dimenticare Rafinha e Thiago Alcantara.

Carriere parallele di alto livello, spogliatoi condivisi o contrapposti, mismatch clamorosi, dicotomie crudeli tra fuoriclasse e onesti lavoratori della pedata conosciuti più come fratelli d'arte che per le loro qualità. Raramente (o forse mai) si è però verificato un incrocio familiare come quello che andrà in scena, o meglio in campo, stasera.

La coincidenza fa tremare i polsi, sopratutto ad Agostino e Flavia. Sono loro i genitori dei tre fratelli Esposito, nati a Castellamare di Stabia, calciatori chiamati nella stessa sera a giocare le partite più importanti della loro giovane carriera, sfide fondamentali per le loro squadre.

Salvatore, il primogenito, professione regista, classe 2000, giocherà con lo Spezia lo spareggio salvezza contro il Verona. Sebastiano, attaccante, vuole trascinare il Bari in A nella finale play off di B contro il Cagliari. E poi il più piccolo, Francesco Pio. Lui non ancora maggiorenne, è la rivelazione dell'Italia Under 20 ed è stato autore di un gol di tacco contro la Colombia che ha attirato l'attenzione degli osservatori. Esposito, ha conquistato tutti dopo essere diventato protagonista nella Primavera dell'Inter dove è stato portato sotto età da Christian Chivu (che già lo aveva allenato in Under 14).

Stasera gli Esposito saranno tutti in campo, tutti nella stessa sera, tutti per un match senza appello. Oltretutto i due match italiani si giocheranno in serata quasi alla stessa ora, Bari-Cagliari alle 20.30 (al San Nicola, Dazn e Sky) e Spezia-Verona alle 20.45 (a Reggio Emilia, Dazn), mentre la finale del Mondiale Under 20 Italia-Uruguay è fissata per le 23 (a La Plata, Rai 2). Una giornata di passione che i tre fratelli stemperano scherzando sulla loro chat privata, riservata solo a loro tre. Il sogno è quello di ritrovarsi tutti e tre in serie A, con la promozione del Bari, la salvezza dello Spezia e, chissà, l'esordio di Francesco Pio. Diventare famosi e riconoscibili, insomma, senza che nessuno chieda più: «Ho perso il conto, ma quanti sono i fratelli Esposito?».