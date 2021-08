L'atletica azzurra riscrive la storia: oro a Jacobs e Tamberi

Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi nella storia delle Olimpiadi: i due atleti azzurri conquistano la medaglia d'oro rispettivamente nei 100 metri piani e nel salto in alto.

Una giornata unica per l'atletica leggera italiana che resterà per sempre nella storia dei Giochi Olimpici. Una doppietta incredibile, arrivata quasi in contemporanea. Ebbene sì a distanza di pochi minuti, i due atleti azzurri compiono due imprese leggendarie, ribaltando completamente il bilancio italiano a Tokyo 2020, che fino a quel momento con soltanto due ori conquistati era stato avaro di grandissime imprese.

Due bellissime favole da raccontare, la prima è quella di Gianmarco Tamberi. Cinque anni dopo l'infortunio alla caviglia che lo aveva costretto a rinunciare a Rio 2016. Gimbo ha atteso, ha lavorato, è migliorato e poi ha trionfato a Tokyo 2020. L'anconetano in vero stato di grazia salta senza errori fino alla misura di 2.37, come lui soltanto il qatariota Barshim. I due restano appaiati a giocarsi l'oro. Alla misura 2.39 tre errori a testa per l'azzurro e per il suo avversario arriva la decisione più saggia: invece che giocarsi lo spareggio, decidono di prendersi entrambi l'oro. Il campione azzurro festeggia correndo con il tricolore e il gesso di Rio 2016 in mano. Cinque anni fa l'infortunio che lo aveva privato delle Olimpiadi e di una medaglia che sembrava certa. Dopo un quinquennio di sofferenze ecco l'oro che ripaga del lavoro e della tenacia dimostrata: e così sul gesso "Road to Rio" diventa "Road to Tokyo".

Ecco le sue prime parole: "Ho sognato questo giorno per tanto tempo. Dopo l'infortunio sono stato tanto a piangere, mi sono fatto scrivere sul gesso "Road to Tokyo" e ho detto, 'Proviamoci!'. Era un sogno che avevo dentro da tanto e che abbiamo realizzato tutti insieme" . Sulla medaglia d'oro ex aequo invece: "Era giusto così, se c'era una persona con cui avrei condiviso una medaglia olimpica questa era Barshim. Abbiamo passato lo stesso infortunio, ci capiamo".

Pochi minuti dopo Marcell Jacobs manda l’Italia dell'atletica in paradiso. In fondo è accaduto tutto in troppo poco tempo per potersi rendere conto della reale portata della sua impresa. Dopo il record italiano italiano e dopo aver frantumato quello europeo in semifinale con 9''84 nella semifinale, l'azzurro è campione olimpico nei 100 metri con un tempo monstre di 9.80. L'azzurro spara tutto nella finalissima e centra una prestazione incredibile, che gli vale l'oro. Ma partiamo dall'inizio. Come sempre qui a Tokyo non ha effettuato alcun riscaldamento, si è semplicemente seduto davanti al blocco prima di iniziare a correre. Poi c’è stata la falsa partenza: chiara e ineccepibile di Hughes. E a quel punto Marcell s’è trovato il vuoto alla sua destra. Parte bene, ma non benissimo (il penultimo tempo di reazione), ma trova subito l’assetto giusto, arrivando in testa già nei primi 30-40 metri: Kerley, autore di una super partenza, è rimasto a quattro centesimi. Secondo classificato Kerley (9''84), terzo De Grasse (9''89). Sembra un sogno ma non lo è, dopo le tre volte di Usain Bolt un italiano ha vinto i 100 metri alle Olimpiadi. È tutto vero, si chiama Marcell Jacobs.