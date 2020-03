Dramma per Ronaldo, la madre Dolores ricoverata per un ictus

Momenti di grande apprensione per Cristiano Ronaldo, la mamma Dolores è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di un serio problema vascolare-cerebrale.

Un fulmine a ciel sereno per il fuoriclasse portoghese della Juventus, la signora Maria Dolores dos Santos Aveiro, 65 anni, è stato ricoverata in terapia intensiva in seguito ad un ictus ischemico all’ospedale Doctor Nelio di Mendonça di Funchal, capoluogo dell’arcipelago di Madeira, in Portogallo.

Come svelato dalla radio portoghese 88.8 JM/FM e successivamente riportato dal giornale di Madeira, la donna avrebbe avuto un ictus nelle prime ore della mattina. Trasportata prontamente in ospedale, sembra abbia reagito molto bene alle prime cure. Ma ovviamente ci vogliono 24-48 ore per dichiararla fuori pericolo. All'arrivo in ospedale Dolores Aveiro è stata sottoposta ad un intervento immediato. Il trattamento è stato eseguito molto rapidamente, un fattore cruciale in questi casi, per evitare sequele come paralisi o difficoltà nel parlare, ecc. Le prime notizie che arrivano dal nosocomio, anche se non ufficiali, parlano di ictus ischemico (con l'ostruzione dell'arteria, che ha il passaggio dell'ossigeno a due cellule cerebrali) e il team medico che è intervenuto ha usato una tecnica chiamata trombectomia meccanica altamente complessa, che è molto efficace nel pulire le arterie. L'intervento ha avuto luogo in modo molto positivo e il tutto si è svolto fortunatamente con grande tempestività come è necessario in questi casi.

Ronaldo si sa è legatissimo alla madre e i due hanno sempre trascorso tanto tempo insieme prima a Madrid ed ora a Torino. Un legame unico reso ancora più forte dall'assenza del marito, morto di alcolismo quando il giocatore aveva solo 19 anni. La signora Dolores ha cresciuto quasi da sola il figlio ed è sempre stata in prima linea per supportarlo sia nei trionfi che nei momenti difficili, come le recenti accuse di stupro. Soltanto un anno fa, in un'intervista rilasciata alla televisione portoghese, Dolores Aveiro disse di lottare contro un tumore al seno, e purtroppo per lei non era la prima volta: "Sono stata operata a Madrid e ho effettuato un ciclo di cure specialistiche, adesso lotto per guarire dalla malattia".

Intanto la famiglia di Ronaldo avrebbe chiesto riservatezza sul malore per evitare di danneggiare il recupero di mamma Dolores. I medici della regione di Madeira, in special modo, sono stati invitati a non fornire informazioni ai media. E non si esclude che il campione bianconero possa volare al più presto in Portogallo per sincerarsi da vicino delle condizioni della sua amata mamma.

