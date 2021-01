Il dramma di Sofia Goggia: frattura composta e addio ai mondiali

Sofia Goggia si conferma ancora una volta una campionessa di sfortuna. La sciatrice bergamasca, infatti, ha rimediato una frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro dopo la caduta nel superG di Garmisch, in Germania. La 28enne finanziera italiana è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le sciatrici del superG femminile annullato sulla pista di tedesca a causa della nebbia eccessiva.

La Goggia ha avuto la brutta notizia appena fatto ritorno in Italia dopo essersi sottoposta ad una risonanza magnetica e ad una tomografia assiale computerizzata da parte dei dottori Herbert Schoenhuber e Andrea Panzeri della Commissione Medica Fisi presso la clinica La Madonnina.

Brutto colpo

Nei prossimi giorni si conosceranno i tempi esatti di recupero ma è certo che Sofia non prenderà parte ai Mondiali di Cortina d'Ampezzo che partiranno tra una settimana, lunedì 8 febbraio. L'atleta bergamasca comincerà il suo percorso riabilitativo appena potrà e quando il suo fisico glielo permetterà dato che negli ultimi anni ha dovuto affrontare diversi infortuni abbastanza seri e importanti.

Tutto iniziò nel 2010, quando si ruppe in tempi diversi i legamenti crociati di entrambe le ginocchia, due anni dopo si stirò i legamenti collaterali di entrambe le ginocchia più una frattura del piatto tibiale della gamba destra. Nel 2014, sempre in anni pari, toccò al legamento crociato del ginocchio destro infortunarsi e ancora nell'ottobre del 2018 si fratturò il malleolo peroneale della gamba destra nel corso di un allenamento a Hintertux. Nel febbraio del 2020 subì una frattura scomposta al radio del braccio sinistro sempre a Garmisch ch anche quest'anno gli è stata fatale con questo ennesimo infortunio.

Brutte notizie per la Goggia che occupa attualmente la quarta posizione della classifica generale alle spalle di Petra Vlhova, e delle due elvetiche Lara Gut-Behrami e di Michelle Gisin. La bergamasca è anche leader della classifica di discesa libera, nona e undicesima rispettivamente in slalom gigante e in superG.

Le carezze dei fan

L'infortunio della Goggia ha gettato nello sconforto anche i suoi tanti fan che fino a questo momento si sono esaltati per le sue grandi vittorie stagionali: "Non ci voglio credere! Sofia #Goggia salterà i Mondiali. L’azzurra ha rimediato una frattura al piatto tibiale del ginocchio in seguito a una caduta su una pista turistica mentre scendeva a valle dopo l’annullamento del SuperG di Garmisch. Ditemi che è uno scherzo, vi prego", "Purtroppo è ufficiale la frattura della tibia. Troppo triste" , questi alcuni dei commenti dispiaciuti dei suoi tifosi.

