"Roma più giovane e performante"

Un'ora di chiacchierata, davanti un'agenda con due pagine piene di appunti in francese. Il ds della Roma Florent Ghisolfi ne ha già viste tante nei suoi primi 4 mesi a Trigoria. «Il mio obiettivo? Adattarmi e trovare un equilibrio con Ceo e allenatore. Poi è raro che queste figure vadano via. Juric ci ha fatto i complimenti per l'organizzazione del club e dello staff».

Sul mercato: «C'è stato un cambio di pagina, vogliamo creare una Roma performante e sostenibile in tre anni. Prima ci sono stati tanti giocatori in prestito con stipendi alti, ora più giovani e con stipendi bassi. L'età media dei calciatori si è abbassata di 1,5 anni mentre nelle prime 6 partite quella della A si è alzata. Il cambio di modulo? A fine mercato con Daniele avevamo fatto uno switch, passando all'idea di giocare a tre per le qualità dei giocatori in rosa. La difesa aveva bisogno di stabilità».

La vicenda Dybala: «C'era un interesse forte di un club saudita, lui ci ha riflettuto e ha fatto la scelta di cuore di restare. Volendo essere pragmatici, se un giocatore di 30 anni ha la possibilità di andar via, siamo costretti a considerare quest'ipotesi. Il lato positivo è che abbiamo tenuto un calciatore top. E il mister non ha alcuna indicazione del club sul suo minutaggio (alla 15ª presenza scatta il bonus, ndr)».

L'esonero di De Rossi, i cui motivi restano misteriosi, e l'arrivo di Juric: «È stato un momento difficile e doloroso, Daniele è una leggenda del club, avevamo un rapporto franco, se l'allenatore fallisce anche io ne risento. Ma la decisione è stata presa e dobbiamo guardare avanti. Il malcontento dei tifosi lo rispettiamo al 100%, anche i giocatori sono toccati dalla situazione. Juric? Conosceva la serie A, era pronto ad accettare un contratto breve, è arrivato con umiltà e con rispetto per Daniele e i giocatori.

Ha fatto un lavoro ammirevole in pochi giorni». E infine sui Friedkin: «Vogliono sempre il meglio per il club. Si impegnano sia a livello economico che in termini di energie personali. L'acquisto dell'Everton? Sono sempre stati chiari sul loro impegno nella Roma».