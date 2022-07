Dybala va alla Roma: ecco chi ha sbloccato la trattativa

Paulo Dybala si veste di giallorosso. Il 28enne di Laguna Larga dopo essere stato in ballo per diverse settimane con l'Inter, ha deciso di accettare l'offerta della Roma. Decisivo nella sua scelta è stato José Mourinho che ha telefonato personalmente alla Joya convincendolo ad accettare l'offerta dei Friedkin. L'ex Juventus andrà a sottoscrivere un contratto triennale, fino al 30 giugno del 2025, da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino ad arrivare alla tanto agognata quota 6 milioni. Uno sforzo economico ingente per la famiglia Friedkin che ha fatto un passo gigante per accontentare il suo allenatore.

Dybala è atteso nelle prossime ore per le visite mediche e si metterà subito a disposizione di Mourinho anche perché non c'è tempo da perdere dato che la stagione inizierà tra soli 26 giorni. L'argentino alla fine ha preferito i giallorossi a Napoli e soprattutto Inter che è rimasta di fatto fregata da Alexis Sanchez che rifiutando tutte le destinazioni ha bloccato il possibile arrivo della Joya.

Dopo sette stagioni alla Juventus condite da 293 presenze, impreziosite da 115 reti e con 12 titoli messi in bacheca, cinque scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, Dybala è pronto alla sua nuova avventura nella Capitale. La Roma, dopo aver vinto la Conference League nell'ultima stagione, è ambiziosa e punta a competere anche in campionato dopo l'ultima stagione in cui ha chiuso al sesto posto.

L'obiettivo di Mourinho sarà quello di provare a combattere per lo scudetto, di far bene in Europa League ma soprattutto di tornare a giocare la Champions League. Thiago Pinto e José Mourinho hanno lavorato sottotraccia e hanno così convinto l'argentino sulla bontà del progetto romanista con l'uomo di Setubal che ha ora un altro attaccante da affiancare al prolifico Tammy Abraham. L'avvento di Dybala alla Roma è uno di quei colpi che potrà rivelarsi o una grande intuizione di mercato, a costo zero, oppure un grande abbaglio di mercato.