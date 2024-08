Il rifiuto della Joya

Ascolta ora 00:00 00:00

Missione (quasi) compiuta. La 48 ore londinese di Giovanni Manna può portare in dote un doppio regalo per Antonio Conte. Il ds del Napoli ieri mattina ha chiuso l'accordo per il regista Billy Gilmour, che arriverà in maglia azzurra per 15 milioni più 2 di bonus (1 in caso di qualificazione alla Champions League e l'altro qualora i partenopei dovessero vincere lo Scudetto). Contratto fino al 2029 da 1,8 milioni a stagione. In serata poi il dirigente dei campani ha visto il Chelsea per impostare il ritorno di Romelu Lukaku (nella foto piccola) in Italia. Operazione da 35 milioni in prestito con obbligo di riscatto; mentre il cannoniere belga si legherà al Napoli fino al 2027 con uno stipendio da 6,5 milioni più bonus. C'è la volontà di chiudere, ma gli inglesi puntano a incassare i soldi subito cedendo Big Rom a titolo definitivo. E non finisce qui: in mezzo al campo può arrivare anche uno tra McTominay (Manchester United) e Amrabat (Fiorentina).

Clamoroso dietrofront di Paulo Dybala che ha deciso di rifiutare gli 80 milioni in 3 anni messi sul piatto dall'Al-Qadsiah per restare alla Roma. Il pressing dei tifosi ha convinto la Joya a restare nella Capitale come annunciato su IG con quel «Ci vediamo domenica». Per il ruolo di terzino destro è vicino a Assignon del Rennes, mentre come centrale Danso del Lens rappresenta la prima scelta con Djalò (Juventus) in alternativa. A centrocampo fari puntati su Souamarè (Leicester), Prati (Cagliari) e Manu Kone (Gladbach), quest'ultimo nel mirino anche del Milan. I rossoneri potrebbero lanciarsi all'assalto in caso di cessione di Bennacer in Arabia Saudita (si attendono offerte). A fargli eventualmente spazio in rossonero potrebbero essere anche Adli e Pobega, quest'ultimo nel mirino del Bologna. Il Diavolo intanto è vicino al giovane Vos dell'Ajax dopo il tentativo per Bondo (Monza) respinto da Galliani, che intanto si è assicurato in prestito Turati (Sassuolo) per la porta ed è vicino a riavere l'esterno Zerbin (Napoli).

Da un'ala all'altra: la Juve oggi alzerà l'offerta alla Fiorentina per Nico Gonzalez. Pronti 32 milioni più 5 di bonus. Filtrano comunque sensazioni positive, anche grazie al pressing dell'argentino che sta spingendo per trasferirsi a Torino e ha chiesto alla Viola di essere ceduto. Il dt bianconero Giuntoli è anche molto attivo sul fronte cessioni: Nicolussi Caviglia va al Venezia, Miretti è destinato al Genoa in prestito e Chiesa si avvicina al Barcellona: offerti 13 milioni. Il Como ha preso l'ex Barcellona Sergi Roberto (contratto biennale) per la fascia destra e il trequartista Nico Paz dal Real Madrid per 6 milioni.

Infine l'Atalanta progetta il rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2028 di Lookman (tornato ad allenarsi dopo il mal di pancia dei giorni scorsi) e dopo Bellanova è pronta a definire un altro acquisto: in arrivo Becao in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Fenerbahce.