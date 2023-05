E al cimitero spunta la scritta: "Scusate il disturbo..."

C'hu stamm trizzand piane piane. Spalletti cerca di parlare da scugnizzo e usa un termine da pokerista che indica lo «scoprire le carte piano» come a godersi quattro assi. Un mantra in città dopo l'attesa tricolore di quest'anno perché sintetizzata in stampatello da marzo su un palazzo.

***

Fin dal ritiro alcuni tifosi hanno contestato De Laurentiis accusandolo di pensare solo al Bari con la sigla «A16», invito a fare l'autostrada che collega le due città e a restare in Puglia. Avevano adesivi, maglie e cappelli e parlavano su radio, social e tv. Ora sono spariti.

***

Tra le auto e motorini che in questi giorni giravano in festa per Napoli e viste su tutti i media c'erano pure dei mezzi senza assicurazione, lo hanno segnalato in tanti sui social: prima hanno fatto la visura della targa e poi hanno postato le impietose foto dei confronti con le immagini dei caroselli.

***

A Napoli c'è un tempietto con le bare delle squadre avversarie, a fianco hanno messo pure un bidet con sopra la foto di Cruciani, lui da Radio24 dice: «Mi ha strappato un sorriso ma è un'offesa al senso di ironia napoletana». Parenzo apprezza: «è pop-art».

***

Meglio 3 scudetti da Leoni che 36 da Agnelli». Striscione postato su Instagram da Carlo Alvino.

***

Dopo il primo tricolore spuntò lo storico «che vi siete persi!», stavolta fuori dal cimitero a Napoli hanno scritto «scusate l'eventuale disturbo».

***

C'è chi ha preso con filosofia il pari con la Salernitana e con un maxi striscione sopra un semaforo lo ha paragonato ai preservativi che prolungano l'attesa del piacere.