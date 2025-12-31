E alla fine Trump si arrese all'Europa: "Il vero football si gioca con i piedi. Cambiamo nome al nostro..."

Il tifoso più alto di tutti lo ha una squadra italiana. Poco dopo essere stato eletto, Papa Prevost ha detto "Forza Roma, vinciamo lo Scudetto".

***

Il 2025 è l'anno del 5-0 del PSG all'Inter. Premio filosofia al Presidente del Senato Ignazio La Russa: "Li abbiamo fatti vincere mandando in campo dei figuranti, così Macron è contento".

***

Da ricordare anche le parole dell'interista Paolo Bonolis prima della débâcle: "Col City pensavo di prenderne cinque, stavolta andiamo con un margine di speranza in più".

***

Sul duello del tennis del futuro c'è stata la profezia dell'australiano Kyrgios: "Alcaraz ama troppo le feste e le ragazze. Sinner avrà una carriera migliore".

***

Diletta Leotta ha guidato per la prima volta un talk. Ma ha contato male gli scudetti di Allegri e lui non l'ha promossa: "La matematica non è il tuo forte".

***

Ma il premio sui numeri lo vince Capello. Con Florenzi su Sky parla di "un giocatore di tre lettere". "Chi?". "Leao". Florenzi: "Mister so' tre".

***

Si segnala la presa di posizione contro le Pay tv del costituzionalista Zagrebelsky. Gramellini su La7: "Ha visto Juve-Toro?". "No, non sono abbonato".

***

Snoop Dogg ha cantato con Bocelli negli Usa e a luglio è diventato socio di Luka Modric allo Swansea: "Un club di underdog, mordono le chiappe come faccio io".

***

La Ferrari nel 2025 ha vinto pochino, ma quando John Elkann ha detto ai piloti "si concentrino a guidare, che parlino meno" i fan della rossa hanno gioito molto.

***

Nell'anno del quarto scudetto del Napoli a Hollywood c'è uno scugnizzo in più, la star Timothee Chalamet: "Scott McTominay è fantastico".

***

La star NBA Jokic a The Atheltic vince il premio animalismo: "Mi manca quella sensazione in cui tu sei fondamentalmente una cosa sola con il cavallo".

***

"Pure Padre Pio si sarebbe incazzato". Le ardite figure retoriche usate da Maurizio Sarri dopo un fallo non dato a Zaccagni. Impareggiabile fotografia dei tempi.

***

Il ministro dell'Economia Giorgetti: "Mi arrabbio solo quando perde il Southampton, purtroppo accade spesso". Nel 2025 i Santi hanno perso 37 volte.

***

Il 2025 è l'anno della Ryder più turbolenta di sempre, con McIlroy che urla "shut the fuck up" ("state zitti, c...") al pubblico di New York che insultava il team Europa.

***

Donald Trump non apprezzerà l'Europa ma ai sorteggi Mondiali ha ammesso che il calcio si gioca coi piedi: "Questo è il football, a quello americano dovremmo cambiare nome".

***

Premio Masterchef all'attaccante della Juve, il motivo lo dà Spalletti: "Jonathan David ha grattato il parmigiano sulla pasta alle vongole".

***

La cartolina più bella del 2025 l'ha mandata Ancelotti a Xabi Alonso: "Il mio Brasile giocherà come il Real Madrid, ma non come quello di quest'anno".

***

Il 2025 in Italia è l'anno degli stadi. Il Franchi incompiuto, San Siro venduto mentre a Napoli De Laurentiis ha definito il Maradona "un semi cesso". Un Oscar a metà.

***

Incancellabile Spalletti. Sandro Sabatini sul tatuaggio del Napoli dell'allenatore della Juve: "A Ferragosto gli tocca andare con le maniche lunghe".

***

Premio pro vita a Mourinho: "Ci sono allenatori che provano a fare cose che non funzionano... per questo muoiono. Dicono Sono morto, ma per le mie idee. Amico mio, se sei morto per le tue idee, sei stupido".

