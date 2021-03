E i due Carlo possono... respirare

Buona la prima. Max Verstappen ha confermato i pronostici della vigilia e ha conquistato la pole-position in Bahrain. Ma c'è da sorridere in casa Ferrari, con Charles Leclerc ottimo quarto e Carlos Sainz ottavo. Due Rosse nella top 10: l'anno scorso avevano mancato l'accesso alla Q3. «La macchina è migliorata esordisce Leclerc - come avevo detto venerdì sera non ci aspettavamo di essere così competitivi. Forse siamo quelli che hanno migliorato di più dall'anno scorso. Ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Per adesso abbiamo fatto uno step avanti». Una Q1 col brivido quella di Sainz, al debutto con il Cavallino: «Si è spenta la macchina, è stato difficile, non sapevo cosa stesse succedendo. Ma c'è stata una buona reazione nel Q2 (1° tempo davanti a Charles), mentre in Q3 mi è mancata un po' di esperienza per trovare il tempo sul giro. Ho ancora tanto da imparare, ma è un buon inizio».

Sognare il podio non costa nulla, ma «l'obiettivo conclude Leclerc - è tenere questa posizione. Il passo gara non è male. Mi aspetto un'Alpha Tauri molto forte». Già, la sorpresa di giornata è la scuderia romagnola, quinta con Pierre Gasly, vincitore lo scorso anno a Monza, mentre il rookie classe 2000 Tsunoda è 13° dopo l'inaspettata seconda piazza in Q1. Dove ha palesato evidenti difficoltà l'ex ferrarista Sebastian Vettel, 18° con la nuova veste dell'Aston Martin («Ho trovato le bandiere gialle e non ho potuto fare molto. C'è delusione, per tutto il weekend non siamo stati molto veloci»). Il tedesco ha preso la paga dal compagno Stroll, decimo e alle spalle di Fernando Alonso, che al rientro in F1 ha vinto il duello in casa con Ocon (16°). Idem Antonio Giovinazzi, 12° e Mick Schumacher, 19°. All'esordio in F1, il figlio d'arte ha dichiarato: «È stato molto breve, ma alla fine sono abbastanza soddisfatto del risultato. Voglio continuare a imparare e capire come si comporta la macchina».

Se stupisce in positivo la Ferrari, non sorprende affatto la Red Bull di Verstappen: «Siamo partiti nella maniera giusta, sin dai test. Abbiamo una bella macchina e anche godibile da guidare». «Ho dato il massimo. Complimenti Max», dice Lewis Hamilton, mentre il compagno di squadra Bottas, che venerdì aveva definito la sua Mercedes «terribile e inguidabile», ha parlato di problemi di bilanciamento. «Ma tutto si deciderà in gara». Chiusura con Verstappen che ha lanciato una torta in faccia a David Coulthard: l'ex pilota scozzese ieri ha compiuto 50 anni. Un momento di ilarità prima della battaglia in pista.