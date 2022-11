E Ibrahimovic con la sua "Striscia" sorpassa la Rai in preda ai dilemmi

Zlatan Ibrahimovic batte Gareth Bale. Non in campo, ma nel confronto Auditel tra Striscia la Notizia, che ieri sera aveva come conduttore d'eccezione lo svedese del Milan, e la partita del Mondiale Galles-Usa, in cui Bale è stato decisivo per il pareggio dei britannici. È chiaro che il confronto è sul picco d'ascolto (5.384.000 spettatori, pari al 21.90% di share alle 21.29) nel momento della sovrapposizione dei due programmi, ma giustamente Canale 5 si può vantare di aver sottratto per un po' di minuti il primato d'ascolto della serata. Di fronte al Mondiale, la controprogrammazione deve attrezzarsi e bene ha fatto Striscia ad affidarsi a Ibra, che pure era stato sdoganato come showman proprio dalla Rai a Sanremo.

Galles-Usa, pur non vedendo in campo delle big, ha retto bene, sommando oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori con uno share medio del 21,2%. Semmai il problema è il crollo di Rai 1 quando si passa al dopo partita, con Il Circolo dei Mondiali condotto dalla direttrice di Raisport Alessandra De Stefano che fa scendere lo share al 7%. Una De Stefano che oltre tutto ha stupito gli ascoltatori aprendo la trasmissione con un duro commento sull'assegnazione del Mondiale al Qatar per ammettere candidamente che dopo l'eliminazione dell'Italia in Rai si sono chiesti se aveva ancora senso raccontare questo evento. Ora, a parte l'impressione di provincialismo di questa ammissione, alla Rai non sapevano come e a chi erano stati assegnati questi Mondiali, in cui la Fifa come dice la De Stefano - ha pensato solo ad arricchirsi? Anche con i diritti pagati dalla nostra Tv di stato.