E gli inglesi ci incoronano: "È l'età dell'oro azzurra"

Siamo già ai numeri di Pechino di quattro anni fa, quando arrivarono sempre 17 podi ma sole due medaglie d'oro contro le sei attuali. E proprio di "età dell'oro azzurra" parla il Guardian, descrivendo i successi sportivi tricolori che stanno stupendo tanti anche fuori dalla Penisola. Complimenti inattesi quelli del tabloid inglese che, appena qualche giorno fa, aveva definito repressivo il Governo Meloni - criticato pesantemente pure nei mesi scorsi - a causa di un "draconiano pacchetto sicurezza che prevede pene severe per chi blocca il traffico durante le proteste e la possibilità per la polizia di trattenere manifestanti".

Stavolta sono solo parole al miele: "Da Milano a Cortina e oltre, la stella del primo weekend olimpico in Italia è stata... l'Italia". E poi una domanda retorica: "Molti dei momenti migliori dello sport sfidano ogni spiegazione. Quando la folla esulta per Rizzo, e la staffetta di short track travolge i favoriti, si può negare la presenza di qualcosa di magico?".

L'affermazione sull'"età dell'oro azzurra" rientra in una più ampia analisi del tabloid. "Il ghiaccio di casa può rappresentare un vantaggio - si legge nell'articolo -. I piloti Usa di bob, skeleton e slittino fecero una prestazione stellare nel 2002 sulla loro amata pista dello Utah Olympic Park. Il Canada è rimasto sorprendentemente costante tra i migliori negli sport invernali dopo Vancouver 2010. La Cina ha fatto un grande sforzo a Pechino 2022".

E arriva anche il paragone con la precedente edizione di Torino 2006, dove l'Italia "fu l'unico paese a non trarre vantaggio nell'ospitare i Giochi nel 21° secolo. Cosa c'è di diverso questa volta? Un fattore è il miglioramento generale. Dopo l'abisso di 5 medaglie nel 2010 e nessun oro nel 2014, l'Italia si è ripresa nel 2018 e si è avvicinata al suo record vincendone 17 nel 2022. L'impennata potrebbe anche riflettere un maggiore entusiasmo".

Diverso, secondo il Guardian, anche il clima attorno ai Giochi: "Torino non si è mai veramente riscaldata alle Olimpiadi, quelle del 2026 sembrano diverse e il successo iniziale dell'Italia -

punteggiato da vividi festeggiamenti - non dovrebbe che far rotolare la palla. Pensate alla squadra italiana di pattinaggio artistico che ha ispirato il portiere di hockey su ghiaccio Damian Clara a parare 46 tiri svedesi...".