Europa amara per le italiane: Lazio e Fiorentina ko. Vince solo la Roma

Serata difficile per le italiane in Europa con la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di José Mourinho impegnate in Europa League e con la Fiorentina di Vincenzo Italiano che è stata impegnata in Conference League. Una vittoria e due sconfitte: è questo il bilancio del giovedì di Coppa, con i giallorossi che hanno vinto per 2-0 contro i finlandesi dell'HJK Helsinki, rimasti in dieci uomini dal minuto 15' per via dell'espulsione di Tenho, grazie a due gol siglati nel giro di due minuti da Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini e alla prima rete in giallorosso messa a segno da Andrea Belotti.

L'altra romana, la Lazio di Sarri, invece, cade rovinosamente per 5-1 in trasferta sul campo dei danesi del Midtjylland al termine di una gara a senso unico per i padroni di casa. In Conference League, invece, la Fiorentina di Italiano cede per 3-0 in casa dei turchi del Baseksehir e complica così le sorti del proprio girone.

Con questi risultati la Roma sale a quota 3 punti e aggancia il Ludogorets che nella prima partita aveva condannato alla sconfitta i giallorissi; primo il Betis Siviglia, ultimi i finlandesi. Girone equilibrato, invece, per la Lazio che resta fermo a quota 3 punti con i danesi del Midtjylland,;a quota 3 anche il Feyenoord e lo Sturm Graz. In Conference League, invece, la Fiorentina resta inchiodata all'ultimo posto a quota 1 con l'FS Rigas. Hearts a quota 3 punti, Istanbul Baseksehir primo a punteggio pieno con 6 punti.

Il tabellino di Roma-HJK Helsinki 3-0

Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez (46' Smalling), Viña (46' Dybala); Matic, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Spinazzola; Belotti

HJK Helsinki: Hazzard; Raitala, Tenho, Hoskonen; Browne, Vaananen, Lingman, Hetemaj; Hostikka, Abubakari, Soiri

Reti: 47' Dybala (R), 49' Pellegrini (R), 68' Belotti (R)

Il tabellino di Midtjylland-Lazio 5-1



Midtjylland: Lössl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Olsson, Martinez (62' Charles), Evander; Isaksen (77' Chilufya), Kaba (87' Byskov), Dreyer (62' Pione Sisto)

Lazio: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Radu (53' Marusic); Vecino (53' Milinkovic-Savic), Cataldi (69' Marcos Antonio), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (76' Romero), Pedro (52' Cancellieri)

Reti: 26' Paulinho (M), 30' Kaba (M), 52' rig. Evander (M), 57' Milinkovic-Savic (L), 67' Isaksen (M), 72' Sviatchenko (M)

Il tabellino di Baseksehir-Fiorentina 3-0

Baseksehir: Sengezer; Caicara, Ndayishimiye, Touba, Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozcan; Gurler, Okaka, Chouiar

Fiorentina: Gollini; Venuti, Mandragora, Igor, Terzic; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikone, Cabral, Saponara

Reti: 57' e 71' Gurler (B), 90' Traore (B)