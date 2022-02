Europa League, il bilancio delle italiane: ecco chi passa e chi torna a casa

Serata più agro che dolce in Europa League per le italiane con due squadre su tre che abbandonano anzitempo la competizione. L'unica ad andare avanti l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che travolge per 3-0, a domicilio, l'Olympiakos grazie a Maehle e la doppietta di Malinovskyi e stacca così il pass per gli ottavi di finale con grande merito. Il Napoli di Luciano Spalletti, invece, dopo l'1-1 dell'andata contro il Barcellona di Xavi, perde per 4-2 in casa contro i blaugrana nel ritorno disputato al Maradona.

Jordi Alba, de Jong, Gerard Piqué e Pierre-Emerick Aubameyang in rete per gli spagnoli, Lorenzo Insigne su rigore e Matteo Politano in gol per i partenopei che ci hanno provato dal primo all'ultimo minuto cedendo però di schianto contro una squadra più forte a livello tecnico. La Lazio di Maurizio Sarri, invece, dopo aver perso per 2-1 all'andata contro il Porto di Sergio Conceincao, pareggia per 2-2 al ritorno all'Olimpico ma questo non serve per passare il turno. Due eliminazioni e un passaggio del turno: è questo il bilancio in Europa League per le italiane che ora hanno solo una speranza con l'Atalanta che punta a vincere la competizione anche se non sarà facile vista la concorrenza del Barcellona che sembra la grande favorita.

Chi passa il turno

Il Siviglia dopo aver vinto per 3-1 l'andata contro la Dinamo Zagabria, perde la sfida di ritorno per 1-0 e stacca il pass per gli ottavi di finale. Il Lipsia, invece, batte 3-1 a domicilio la Real Sociedad e rende così vano il 2-2 dell'andata. Zenit San Pietroburgo e Betis Siviglia pareggiano 0-0 con gli spagnoli che passano il turno in virtù del 3-2 della gara d'andata. Borussia Dortmund e Glasgow Rangers pareggiano per 2-2 ma a passare il turno sono gli scozzesi in virtù del 4-2 dell'andata. Infine, lo Sporting Braga elimina lo Sheriff Tiraspol dopo la lotteria dei calci di rigore in virtù del 2-0 in favore dei portoghesi che hanno fatto il palio coni l 2-0 della sfida d'andata finito ad appannaggio di moldavi