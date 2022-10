Europa League, Roma ko, la Lazio fa 0-0. La Fiorentina vince in Conference

La Roma di José Mourinho passa in vantaggio su calcio di rigore, con Paulo Dybala, ma alla fine si fa prima raggiungere sul pareggio dal Betis Siviglia e poi addirittura superare dagli spagnoli che vincono 2-1 nei minuti finali. Nel concitato e nervoso finale espulso Nicolò Zaniolo. Con questo risultato il Betis sale a quota 9 punti, a punteggio pieno, con i giallorossi terzi a quota 3, un punto dietro il Ludogorets secondo a quota 4, ultimi i finlandesi dell'HJK. Nel prossimo turno, la Roma dovrà cercare di fare risultato pieno per ridare vigore alla propria classifica e per non rischiare di compromettere la qualificazione, anche se questa si giocherà nelle ultime due partite contro Ludogorets e HJK.

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham



Betis: Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Rodriguez, Guardado; Joaquin, Canales, Fekir; Willian José.

Reti: 34' Dybala (R), 40' Rodriguez (S), 88' Henrique (B)

Sturm Graz-Lazio 0-0

La Lazio di Maurizio Sarri sbatte sul muro eretto dagli austriaci dello Sturm Graz e non riesce ad andare oltre lo 0-0. I biancocelesti salgono così a quota 4 punti, a pari merito proprio con gli austriaci, a meno due dal Feyenoord primo a quota 6, ultimo il Midtiylland a quota 3. La qualificazione è ancora alla portata degli uomini di Sarri che giovedì prossimo dovranno però vincere all'Olimpico contro lo Sturm per non perdere distanza dal primo posto.

Sturm Graz: Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander (Dal 76' Ljubic), Stankovic, Prass (Dal 84' Ingolitsch), Horvat (Dal 70' Kiteishvili); Ajeti (Dal 76' Sarkaria), Boving (Dal 70' Fuseini)

Lazio: Provedel; Hysaj, Gila (Dal 75' Patric), Romagnoli, Marusic (Dal 46' Lazzari); Milinkovic-Savic (Dal 63' Vecino), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (Dal 46' Zaccagni), Immobile, Pedro (Dal 72' Cancellieri).

Hearts-Fiorentina 0-3

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, impegnata in Conference League, vince per 3-0 sul campo degli scozzesi dell'Hearts e lo fa con due gol nel primo tempo siglati da Rolando Mandragora e Christian Kouamé e con la rete siglata nella ripresa da Luka Jovic. I viola ottengono così tre punti preziosi che li portano a quota 4 punti al secondo posto dietro all'Istanbul Baseksehir a quota 7, terzi gli scozzesi a quota 3 punti, ultimo il Riga con 2 punti.



Hearts: Gordon; Smith, Neilson, Kingsley, Cochrane; Kiomourtzoglou, Halliday; Ginnelly, McKay; Shankland

Fiorentina: Gollini; Terzic, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Koaume, Jovic, Saponara

Reti: 4' Mandragora (F), 42' Kouamé (F), 79' Jovic (F)