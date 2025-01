Roma, 2 gol all’Eintracht per i playoff. Rischio Ferencvaros o Porto nell’urna

Ascolta ora 00:00 00:00

Missione compiuta. La Roma si prende un posto nei playoff di Europa League (andata il 13 febbraio, ritorno il 20) nel fortino dell'Olimpico, già tale ai tempi di Mourinho e De Rossi. Dopo un'occasione sprecata da Dovbyk sotto porta, il miracolo di Svilar su Larsson e il palo di Mancini, sono i gol di Angelino (foto) - il primo dello spagnolo in giallorosso - sui titoli di coda del primo tempo e di Shomurodov a metà ripresa a sancire la qualificazione della squadra di Ranieri. Eintracht battuto, Dybala e compagni addirittura tra le teste di serie (15ª piazza) e rischio Ferencvaros o Porto nel sorteggio di oggi alle 13 (Sky Sport), con gara di andata in trasferta. Ma la notizia è che, in caso di passaggio del turno, agli ottavi la Roma potrebbe giocare il derby con la Lazio o in alternativa la sfida con l'Athletic Bilbao.

Alta l'attenzione della polizia per la presenza degli ultras tedeschi, ma a parte il fermo di quattro tifosi romanisti (due minorenni) che avevano provato ad assaltare uno degli autobus che trasportavano i supporter dell'Eintracht e qualche lancio di fumogeni dei fan teutonici all'interno dell'Olimpico verso la Curva Nord, non si sono registrate criticità.

Ko indolore invece per la Lazio a Braga, in Portogallo, che resta prima per le contemporanee sconfitte di Eintracht e Anderlecht.

Baroni schiera una formazione rimaneggiatissima (Gila schierato a centrocampo) e perde per la rete di Horta dopo sei minuti. I biancocelesti torneranno in campo a marzo (6 e 13, ritorno all'Olimpico), possibile derby come detto, in alternativa Viktoria Plzen, Porto o Ferencvaros.