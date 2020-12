Fabian, amaro dal Montenegro. Due di Bastoni in Inter-Spezia

Fabian Ruiz del Napoli twitta un video mentre si allena a dribblare il suo cane. Anche se poi è stato eliminata, dall'account social ufficiale dell'Ambasciata d'Italia in Montenegro arriva una risposta: «Solo col cane puoi giocare. Ma te le rivedi le partite? Lo vedi che sei più lento di una tartaruga? Ma ce lo meritiamo un atteggiamento così?».

***

Milan primo ma incerottato. «Segnalo che è stato massaggiato il gluteo di Calhanoglu». Andrea Longoni, Top Calcio 24.

***

Chef Cannavacciuolo a Sky Calcio Show: «Se ci daranno quel punto e se ci faranno recuperare con la Juve... sarà un bel campionato».

***

Su Rai Due Altobelli e Zambrotta difendono il Papu Gomez: «Lo hanno fatto giocare con la Juve e in Champions e adesso che non hanno bisogno...».

***

Tweet Gazzetta: «Basket Serie A Brindisi travolge Pesaro». Ma è Pesaro che ha battuto Brindisi!

***

Il bordocampista DAZN Tommaso Turci racconta le indicazioni di Giampaolo a Verdi prima di battere una punizione: «Simo, più preciso che forte. Fa cadere la palla in una zona di m...!».

***

«Grande gol di Roberto Insigne, da non confondere con il fratello perché ci sono 4 centimetri di differenza». Carmine Del Grosso, Quelli che il calcio.

***

Complimenti a Riccardo Trevisani di Sky. Resiste alla tentazione di fare battute tipo scopa! quando i due Bastoni di Inter e Spezia si incrociavano in campo.

***

Marco Cattaneo a Sky sfotte Costacurta: «Per come tocca la palla Messias mi ricorda Djalminha». Billy pensa alla cocente eliminazione in Champions col Deportivo nel 2004 e svicola: «Sai che non ricordo bene... Chi? Come si chiama?».