Le farfalle volano tra 5 cerchi d'oro

Un oro ed un argento. Due medaglie per l'orgoglio e contro il pregiudizio di una giornata andata storta. Le Farfalle della ginnastica Ritmica sono tornate a volare nell'ultimo giorno dei Mondiali di Sofia. In verità non erano mai rimaste a terra: ieri, con il primo posto ai cerchi, e il secondo all'esercizio misto lo hanno dimostrato.

Come Roma non fu costruita in un giorno, così non si disintegrano, in un pomeriggio storto, l'impegno e il talento delle campionesse che, da 20 anni almeno, siamo ormai alla quarta generazione delle ragazze di Emanuela Maccarani dominano la scena internazionale. Oltre a Martina Centofanti, Agense Duranti, Daniela Mogueran e Martina Santandrea, prendi la capitana, Alessia Maurelli da Rivoli: lei, classe 1996, vanta ora 106 medaglie in carriera, donna record dello sport italiano. Eppure, tre giorni fa, le ali di queste Farfalle, che si allenano al centro federale di Desio, in Brianza, avevano sbattuto contro il dubbio di un brutto esercizio.

A Sofia per il concorso generale l'esercizio misto con 3 nastri e 2 palle, si era concluso proprio come recitava la musica su cui si erano esibite: Two steps from hell, a due passi dall'inferno.

A poco era servito ritrovare la perfezione e il primo punteggio nel successivo esercizio ai cinque cerchi. La media matematica aveva relegato le campionesse dell'Aeronautica militare al quarto posto, il più doloroso, soprattutto perché era proprio il concorso generale ad assegnare con largo anticipo - il pass per il 2024, quando ai Giochi di Parigi la Ritmica a squadre sarà presente solo con l'esercizio «omnicomprensivo» dell'all'around, somma delle due specialità. «Brucia non avere subito quel pass in tasca, ma abbiamo fatto degli errori», non aveva accampato scuse la Dt Maccarani. Ieri, però, la rotazione ai cinque cerchi è stata perfino più solida del all'around con un 34.950 che è valso loro davanti ad Israele (34.050) e Spagna (33.800). Inserita Laura Parisa al posto di Santandrea, il pasticciaccio della prova mista è stato riscattato: solo le bulgare, padrone di casa, hanno superato le Farfalle. Terzo l'Azerbaijan. La spedizione azzurra rientra con 9 ori, uno collettivo per la squadra, cinque firmati dalla nuova stella Sofia Raffaeli, oltre al bronzo di Milena Baldassarri.

E soprattutto con un grande sorriso aperto sul futuro.