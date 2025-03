Fede sempre più "Gigante" con il suo triplete di coppe

Ascolta ora 00:00 00:00

È andata come doveva. Come voleva lei e tutti noi. Federica Brignone ha vinto anche la coppa di gigante che si aggiunge a quella di discesa, a far da sigilli laterali ad un polittico sacro che sull'altare dello sport culmina nella coppa generale, la coppona overall. Anche nel 2020 Brignone aveva vinto la generale e due coppette, già il gigante e la combinata, ma cinque anni dopo tutto è record. Record sono i 1594 punti sui 1272 di Lara Gut Behrami. Record sono le 10 vittorie in stagione. Ma soprattutto da record la sua tenuta, fisica e mentale.

Ieri nelle finali a Sun Valley (Stati Uniti), dopo una prima manche in cui Alice Robinson, sua diretta rivale per l'ultima fatica di stagione, si era autoeliminata su un tracciato insidioso, pieno di curve e con neve infida, la tigre avrebbe potuto ritirare gli artigli: bastavano 20 punti ed un 13simo posto. Gestire? Voce del verbo che Federica non coniuga e rilancia: «Io scendo per vincere». Così ha fatto, centrando il miglior tempo di manche e cedendo solo 14/100 a Gut Behrami, con terza (80/100) Sara Hector. «È la prima gara nella mia vita in cui taglio il traguardo già esultando», dice lei trattenendo l'emozione di una intera stagione. E allora la matematica non è una opinione: giusto che la overall sia sua con 10 vittorie in un anno; meritatissima la coppa di gigante, in cui è anche oro mondiale: su 9 gare, cinque le ha vinte, 3 le ha buttate e ieri, quel secondo posto, è stato il suo peggior piazzamento. Bravissima anche in discesa: coppa inedita. Le due vittorie sono arrivate quest'anno, per pochi centesimi sulle avversarie e, al netto delle cancellazioni, su 6 prove, due vinte, un terzo posto e mai oltre il nono tempo.

E, infine, poteva meritare anche il superG: nell'anno in cui si è presa l'argento ai Mondiali, nelle 9 gare disputate aveva 3 vittorie, quattro terzi posti e due quinti. Solo regina Lara con 2 vittorie e quattro secondi posti le poteva sfilare questo poker.

E allora è andata come poteva: da segnalare anche Sofia Goggia per cui nessuno, nemmeno lei, avrebbe firmato per una stagione così al rientro dall'ennesimo infortunio: ieri è uscita dopo un rodeo di pericoli, ma chiude terza in tutte le classifiche, dalla overall, alla discesa al superG.