Ferrari davanti a tutti. Ora vietato sbagliare

Si riparte da dove si era interrotto il sogno Ferrari: con Leclerc e Sainz davanti a tutti. A Monte Carlo la macchina e il piede contano, ma alla fine è la testa a fare la differenza. Per 70 secondi devi restare in apnea, non pensare che sbagliare la traiettoria di un millimetro ti porterebbe contro un muro e un guard-rail. Gli errori che su altre piste sono peccati veniali qui diventano letali come un iceberg sulla rotta del Titanic. Basta vedere che cosa ha combinato Ricciardo, non l'ultimo degli arrivati, ma uno di quelli che a Monaco ha anche vinto nel 2018, non un secolo fa. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno addosso la stessa pressione che aveva Jorginho quando è andato sul dischetto del rigore contro la Svizzera. Sanno che a Monte Carlo non possono sbagliare perché il momento potrebbe diventare critico: veder vincere Verstappen per la quarta volta di fila farebbe calare la palpebra al più ferrarista dei ferraristi. Charles e Carlos sono come dei broccoli in una pentola a pressione. Guai a sbagliare il momento dell'apertura. A Monaco hanno cominciato con il piede giusto perché è vero che il venerdì vale poco o nulla, ma su questa pista è importante trovare subito il ritmo. Per fare il tempo serve sentirsi l'auto addosso come un vestito cucito su misura e cominciare a trovare il ritmo fin dai primi giri è fondamentale.

Leclerc e Sainz hanno trovato il ritmo immediatamente, sia sul giro secco che in simulazione di gara in coda a una sessione di FP2 dove per quaranta minuti i piloti hanno inseguito la prestazione assoluta. Perez è rimasto a 0379, Verstappen ancora più dietro a 0447. Max ha dato l'impressione di non avere ancora il feeling giusto per inventarsi un giro dei suoi. Oggi entrerà in gioco per la pole, statene certi, ma il distacco di ieri era decisamente più grande del solito. Peccato sia solo venerdì, pensano i ferraristi che già ieri hanno colorato di rosso le tribune. La Mercedes non è invece sembrata in forma Barcellona con Hamilton che qui ha vinto tre volte, in ritardo su Russell come gli sta capitando di frequente quest'anno. Non dovrebbero interferire nei giochi per la pole. Quelli restano riservati a Ferrari e Red Bull. Le star della festa. In tv: oggi pole alle 16 e domani Gp alle 15 (Sky). Differita TV8 pole alle 18,30 e Gp alle 18.