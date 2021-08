Fine dell'incubo per Balotelli: scagionato dall'accusa di violenza sessuale

Mario Balotelli è stato scagionato dalle pesanti accuse di abusi sessuali denunciati da una giovane donna quando vestiva la maglia del Nizza. Il gip di Brescia ha infatti archiviato le accuse di violenza sessuale ai danni dell'ex attaccante di Inter e Milan dato che sarebbe emersa una "macchinazione" ordita ai suoi danni da parte della ragazza in questione del suo legale. Questa macchiazione è ora all'esame della Procura di Vicenza e testimoniata da una serie di telefonate che la donna, qualche tempo dopo, aveva fatto al calciatore il quale le aveva registrate.

Il giudice per questa ragione ha scagionato Supermario con la giovane donna che all'epoca dei fatti era anche minorenne ma al calciatore pare abbia detto che avesse gi compiuto 18 anni mostrandogli anche un documento. La ragazza nel 2017 non aveva mai fatto accenno alla violenza sessuale e sembra dunque una ripicca per le poche attenzioni dedicate dall'ex Liverpool e Manchester City alla donna "Sono una stupida nell'aver creduto in te", le parole della ragazza.

Agli atti dell'inchiesta ci sono poi anche le testimonianze di altri compagni di Balotelli tra cui Desmond Kouass e Prince Boateng che hanno ricordato come la donna fosse presente insieme ad un'amica presso la discoteca High di Nizza dove la squadra stava facendo festa dopo il pareggio contro l'Ajax e come al ritorno nell'albergo in cui alloggiavano i calciatori, avessero notato un atteggiamento allegro e divertito da parte di Balotelli all'epoca dei fatti 27enne e della ragazza, in teoria maggiorenne ma in pratica minorenne.

L'avvocato della ragazza aveva richiesto la somma di 100.000 euro per archiviare il fatto altrimenti la notizia sarebbe finita sui giornali. Supermario non ha ceduto però al ricatto. Il legale della donna infatti avrebbe voluto risolvere la questione "senza clamore, mediante il pagamento della somma di denaro, quale minor somma rispetto all'iniziale pretesa di 500mila euro avanzata dalla persona offesa, minacciando altrimenti di sporgere denuncia contro di lui".