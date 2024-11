Pellegrino fa centro. Disastro slalomisti

Ascolta ora 00:00 00:00

Finlandia dolce amara per lo sci azzurro. Piange l'alpino, sorride il fondo. Federico Pellegrino ha centrato il primo sigillo di stagione nelle lunghe distanze, vincendo la 10 km a tecnica libera a Muonio, davanti a Friedrich Moch e Arsi Ruuskanen, un'incollatura davanti ad altri due azzurri Davide Graz e ad Elia Barp. Il valdostano ha piani chiari: avviare la transizione da sprinter a lungo fondista, combattere ancora due stagioni al top e, dopo Milano-Cortina 2026, fare il papà a tempo pieno. «Avere anche altri obiettivi nella vita, oltre lo sport, è fondamentale per la longevità di un atleta», ripete sempre con saggezza il 34enne di Nus.

Amara, invece, la Black di Levi che, oltre il circolo polare artico, ha tarpato le ali agli azzurri fin dalla prima manche. Nessuno si è classificato alla seconda. Nemmeno Stefano Gross, il senatore del team che, a 38 anni, ha chiuso col 31° tempo e 2 di ritardo. Un soffio fuori dai migliori 30 per 2 centesimi - , ma non è mai stato questo il suo valore che, oggi, si confronta anche con l'anagrafica. Hirscher, suo coetaneo, al rientro dopo 5 anni, non si qualifica con un ritardo di 2 e mezzo. Incrocia gli sci Alex Vinazter dopo due buoni parziali, non qualificati nemmeno i giovani Tobias Kastlunger e Tommaso Saccardi. Loro avrebbero solo qualche primavera in meno rispetto al podio di (quasi) giovanissimi: vince Clement Noel, 11° sigillo di una carriera tornata al top. Secondo chiude Kristoffersen (80/100) protagonista di un recupero dall'11° tempo: la sua è una giovinezza atletica e di motivazioni. Terzo (95/100) è Meillard.

Da segnalare ancora un quarto posto per il neo brasiliano di Norvegia, Lucas Braathen, che ha convinto ai piedi del podio come a Soelden, dimostrando che sarà competitivo a ritmo di samba in entrambe le discipline.

Prossimo appuntamento a Guergl nel fine settimana: ancora due slalom, speriamo meno amari per gli azzurri. Il fondo, invece, debutta in coppa a Ruka a fine novembre.