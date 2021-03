Adesso è davvero allarme Inter: vietato giocare la partita di sabato

Dopo le positività di Danilo D'Ambrosio e quella del capitano Samir Handanovic anche Matias Vecino e Stefan de Vrij sono risultati positivi al coronavirus. Il club nerazzurro ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali la notizia delle altre due positività ai due calciatori della rosa di Antonio Conte: "FC Internazionale Milano comunica che Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione".

Partita da rinviare

L'Inter nel suo comunicato ha poi precisato: "L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: 1)sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; 2)divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra".

Rosa a rischio

con Matias Vecino e Stefan de Vrij salgono a quota 13 i positivi in casa Inter con ancora altri calciatori a rischio non avendo fatto il covid: Andrea Ranocchia, Achraf Hakimi (falso positivo a ottobre), Matteo Darmian, Ivan Perisic, Nicolò Barella, Christian Eriksen, Stefano Sensi, Alexis Sanchez, Andrea Pinamonti, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Antonio Conte si augura che si fermi a quota 4 il numero dei positivi anche se la richiesta di Ats di rinviare il match con il Sassuolo ma soprattutto di non far partire i calciatori per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali forniranno un assist importante al club nerazzurro che avrà la possibilità di tenere monitorati i propri calciatori ad Appiano Gentile per evitare altri contagi o infortuni.

Prima partita rinviata dunque per l'Inter che fa al palio con Juventus-Napoli che finalmente si disputerà dopo oltre sei mesi il prossimo 7 aprile dopo ben due rinvii. Quella con il Sassuolo dovrebbe essere recuperata già ad aprile, difficile che si possa andarea maggio dove si giocheranno già cinque incontri nel giro di 21 giorni. Ora la palla passerà alla Lega calcio che dovrà decidere quando far recuperare un match importante anche perché l'Inter si sta giocando il tricolore con Milan e Juventus.

