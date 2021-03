L'Inter fa i conti con il Covid: ora la squadra è in isolamento

Brutte notizie per l'Inter e per Antonio Conte: Danilo D'Ambrosio è risultato positivo al coronavirus. A renderlo noto la società nerazzurra con un comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".

FC Internazionale Milano comunica che @ddambrosio è risultato positivo al Covid-19

Contagio a tappeto?

Ora il tecnico Antonio Conte dovrà augurarsi che tutto il resto del gruppo squadra non sia stato contagiato da D'Ambrosio che è stato subito messo in isolamento e che tornerà a dispozione non appena si sarà negativizzato e dunque non prima del rientro dalla pausa per le nazionali, autentico spauracchio per il club che vedranno andare i loro tesserati in giro per il mondo con l'alto rischio di poter contrarre il virus.

D'Ambrosio non sarà così disponibile per la partita di sabato sera contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi che in caso di vittoria porterebbe i nerazzurri a quota 68 punti e a nove vittorie consecutive mettendo così pressione a Milan e Juventus impegnare rispettivamente contro Fiorentina, in trasferta, e contro il Benevento di Inzaghi allo Stadium.

La situazione in casa Inter

Il club nerazzurro nei mesi passati ha subito diversi contagi da coronavirus con Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Ashley Young, Achraf Hakimi, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Aleksander Kolarov, Ionut Radu e Daniele Padelli che hanno dovuto saltare diversi match, tra cui anche il derby di ottobre contro il Milan, per colpa del covid. Ultimamente anche i dirigenti Beppe Marotta, Alessandro Antonelo e il direttore sportivo sono risultati positivi al virus con l'ex amministratore delegato della Juventus ricoverato in ospedale per il peggioramento delle sue condizioni (che ad oggi sembrano in netto miglioramento).

I tifosi dell'Inter tremano per un possibile contagio a tappeto che potrebbe togliere alternative importanti a Conte che si augura di non dover rinunciare a calciatori importanti come i due bomber Romelu Lukaku e Lautaro Martinez ma anche di Nicolò Barella, Christian Eriksen, Stefan de Vrij o il capitano Samir Handanovic che non hanno ancora contratto il virus. Mancano solo undici partite al termine del campionato ma questa del covid è per tutti i club la variabile impazzita che può condizionare il prosieguo della stagione.

