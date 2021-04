Fognini sbrocca a Barcellona: finisce malissimo

Fabio Fognini è da sempre croce e delizia del tennis italiano ma purtroppo questa volta è risultato più croce per via di un atteggiamento sopra le righe che gli è costata l'espulsione dal torneo di Barcellona. Il 33enne ligure rischia ora una squalifica che potrebbe fargli saltare gli Internazionali di Roma in programma a breve, nel mese di maggio. Nel match di secondo turno contro il 24enne spagnolo Bernabe Zapata Miralles, numero 147 della classifica Atp, Fabio parte male e perde il primo set per 6-0 in soli 27 minuti di gioco.

Nel secondo set Fognini parte ancora male ma si rimette in carreggiata anche se alla fine rovinerà tutto con il raptus che gli è costata l'espulsione dal match. Il 33enne compagno di Flavia Pennetta spreca tre palle break, perde il servizio e va sotto 3-0. Parte la rimonta ma in realtà è troppo nervoso e non c'è con la testa. Il talento non gli manca, si riprende due break e va avanti per 4-3 ma subisce subito il controbreak e esplode e viene espulso

La frase incriminata

Ancora non è chiaro cos'abbia detto di preciso Fognini, resta il fatto che il giudice di linea ha subito richiamato l'attenzione del giudice di sedia che ha a sua volta richiesto l'intervento del supervisor del torneo catalano. Presumibilmente il tennista azzurro potrebbe aver mandato a quel paese la giudice di linea che gli aveva chiamato un fallo di piede. Dopo un lungo conciliabolo la brutta notizia per Fabio che perde la partita perché espulso, per verbal abuse, ed ora rischia ulteriori conseguenze con il torneo di Roma, quello di casa, alle porte.

Social impietosi

Il comportamento di Fognini non è affatto piaciuto ai tanti utenti sui social che non lo hanno risparmiato da aspre critiche: "30 anni che gioca a tennis e fa ancora fallo di piede. Insulta probabilmente il giudice di linea e viene squalificato. #Fognini ancora una volta incommentabile", uno dei tanti commenti al veleno. E ancora: "Squalificato Fognini per “verbal abuse” durante la partita a Barcellona, io ho finito le parole per questo personaggio", "Il giudice di linea chiama il giudice di sedia che chiama il supervisor: Fognini ha detto una parolina sbagliata all’ennesimo fallo di piede?". Resta il fatto che Fognini non è nuovo, purtroppo, ad uscite del genere: un vero peccato per un tennista fermato spesse volte da problemi caratteriali più che tecnici.

