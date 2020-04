La Formula Uno piange Sir Stirling Moss: aveva 90 anni

Il mondo della Formula Uno piange una leggenda di questo fantastico sport: Sir Stirling Moss. L'ex pilota inglese, 90 anni, si è spento proprio nel giorno di Pasqua a seguito di una lunga malattia, nel mese di settembre avrebbe spento 91 candeline. Moss nel corso della sua lunga carriera non si è mai laureato campione del mondo ma nonostante questo è riuscito a vincere la bellezza di 16 gran premi tra il 1951 e il 1961, con il ritiro che avvenne tra il 1962-1963.

Sir Stirling ha spesso sfiorato la vittoria del mondiale di Formula Uno con quattro secondi posti in campionato. Non solo sedici vittorie, però, dato che Moss ha anche ottenuto 24 podi, la bellezza di 16 pole position e 19 giri veloci in una carriera da sogno per un pilota d'altri tempi che ha avuto il privilegio di correre con avversari fortissimi come Manuel Fangio, Farina e tanti altri ancora. L'ex pilota inglese si è spento nella sua casa di Mayfair, Londra, come confermato dalla moglie.

Moss ha corso con diverse scuderie in carriera: è partito con la Cooper, inglese, per poi passare alla casa italiana della Masarati con cui vinse il gran premio di Monza nel 1956. L'inglese vinse per altre due volte sul circuito italiano, nel 1957 e nel 1959. Nel 1955 vinse anche nella Mille Miglia che si correva da Brescia a Roma, al volante di una Mercedes 300SLR, centrando il nuovo record di percorrenza del tracciato di quella fantastica corsa.

In Inghilterra era una vera e propria icona dato che fu il primo pilota britannico a trionfare nel gp di casa, nel 1955 a Aintree. Nel 1962 ebbe anche un grave incidente per cui stette addirituttura un mese in coma e che ne causo il definitivo ritiro dalla Formula Uno all'età di 33 anni. I suoi problemi di salute venuti a galla tra il 2016 e il 2017 l'avevano fatto ritirare a vita pubblica dal 2018 fino alla morte avvenuta questa mattina. La notizia della sua scomparsa ha avuto anche un grande risalto sui social network con tanti che hanno speso parole d'elogio per una grande istituzione della Formula Uno.

Today, the sporting world lost not only a true icon and a legend, but a gentleman. The Team and the Mercedes Motorsport family have lost a dear friend. Sir Stirling, we’ll miss you. pic.twitter.com/XEsDf68A7r — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) April 12, 2020

La @F1 perde Sir Stirling #Moss. Sedici vittorie con Mercedes, Maserati, Lotus e BRM. Dieci stagioni e quattro volte secondo nel mondiale, senza mai vincerlo. pic.twitter.com/DWRE5Om8Lf — Luca (@Bertolca10) April 12, 2020

