Una frase di troppo, poi la rissa sfiorata: cosa è successo tra Balotelli e Montella

Mario Balotelli contro Vincenzo Montella: clima tesissimo in casa Adana Demirspor. Nervi tesi, qualche parola di troppo e un accenno di rissa. È successo davvero di tutto al termine del match di campionato contro l'Ümraniye, vinto 1-0 dalla squadra di Montella. Il tecnico italiano e Super Mario sono quasi arrivati alle mani e lo scontro fisico tra i due è stato evitato solo dall'intervento dello staff e dei compagni di squadra, che li hanno tenuti separati a fatica.

La ricostruzione

A quanto pare il casus belli sarebbe una palla persa in maniera superficiale da Balotelli negli ultimissimi minuti della partita. Al triplice fischio finale, dopo un rimprovero da parte dell'allenatore, le immagini hanno catturato Balotelli urlare qualcosa a Montella, il quale a quel punto ha perso le staffe e si è scagliato contro il suo giocatore.

Il clima si è così scaldato, mentre gli altri calciatori dell'Adana festeggiavano e salutavano la terna arbitrale. Solo l'intervento di altri componenti della squadra e dello staff tecnico ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Mentre Balotelli veniva portato lontano da alcuni collaboratori dello staff tecnico, calciatori e altri dirigenti tenevano a bada Montella, furioso per il comportamento di Super Mario. E ci volevano diversi istanti per riportare la calma tra i due prima di rientrare negli spogliatoi.

"Non ho bisogno di aggiungere nulla al riguardo. Posso solo dire che non è stato all’altezza delle mie aspettative. A fine partita ci possono essere questo tipo di tensioni. Non dirò nient’altro" , le parole di Montella nel post gara. Al momento invece l'attaccante bresciano non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla vicenda. Ma è quanto mai chiaro come stia vivendo un momento delicato sul piano personale.

Nella scorsa stagione Balotelli era stato tra i trascinatori della squadra, con 19 gol in 33 presenze tra Süper Lig e Coppa di Turchia e una stagione chiusa al 9° posto in campionato; tanto da far pensare che avesse finalmente trovato la sua dimensione ideale con la maglia dell'Adana. In estate però le voci di mercato sul suo conto si sono sprecate. Sembrava dovesse andare al Galatasaray o in Svizzera, al Sion, ma fino a questo momento nessuna trattativa si è concretizzata.

Poi l'acquisto dell'attaccante russo Dzyuba ha ridotto sensibilmente il suo utilizzo, nelle prime tre gare della stagione ha giocato poco più di 20 minuti. Infine, la quasi rissa Montella: forse l'ultimo segnale di insofferenza che potrebbe portarlo a cambiare aria negli ultimi giorni di mercato.

