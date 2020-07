Formula 1, terzo Gp per l'Italia: si corre anche a Imola

Il Mondiale di Formula Uno si arricchisce di un nuovo Gran premio in Italia: dopo quello storico di Monza e l'aggiunta, novità assoluta, del circuito del Mugello, in Toscana, la Fia comunica che le monoposto correranno anche sull'asfalto di Imola. È un Mondiale strano quello di quest'anno, condizionato dalle sospensioni imposte dall'emergenza coronavirus. Alcune competizioni sono state definitivamente cancellate e, al loro posto, sono stati introdotti nuovi circuiti. Le tre gare europee aggiunte sono: il Gp del Nuerburgring 8Germania), in programma l'11 ottobre; Portimao (Portogallo) il 25 ottobre; e Imola (Italia) il 1° novembre.

Al circuito romagnolo è legata una delle pagine più drammatiche della storia dell'automobilismo: l'1 maggio 1994 Ayrton Senna morì lì a causa di un gravissimo incidente stradale in pista. Alla curva del Tamburello a causa del cedimento del piantone dello sterzo la sua Williams si schiantò contro un muretto. Un pezzo della sospensione anteriore destra si spezzò penetrando nella visiera del casco del pilota. Le lesioni provocate alla testa risultarono fatali al campione brasiliano.

I tre nuovi Gp in Europa, nessuno dei quali era nel calendario originale delle 22 gare, vanno a sostituire i Gp in America, visto che la F1 ha quasi rinunciato alle tre gare autunnali in Brasile, Messico e Stati Uniti, a causa della grave situazione del Covid-19 nel Nuovo Continente.

Gli organizzatori della F1 hanno in programma di terminare la stagione in Bahrein e Abu Dhabi, il che porterebbe il numero a 15 gare per adempiere agli obblighi televisivi della F1. Gare addizionali in Asia potrebbero eventualmente svolgersi in Malesia e in Vietnam, con la gara di Hanoi che si svolgerebbe per la prima volta. I funzionari della F1 e l'organo di governo della Fia devono ancora confermare le nuove gare. Attualmente il calendario prevede 10 gare fino al Gp di Russia del 27 settembre a Sochi.