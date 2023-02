Il Gallo e la Joya fanno sorridere la Roma

Roma. Se il futuro di Mourinho a Roma è ancora da scrivere nonostante il contratto firmato fino al 2024, la notte di ieri avrà dato qualche motivo in più al portoghese per continuare la sua storia in giallorosso. La finale di Europa League è ancora lontanissima, ma superare l'insidioso playoff contro il Salisburgo e approdare agli ottavi è un passaggio importante.

Stavolta non poteva bastare una vittoria di «corto muso» (10 su 17 in stagione) per continuare l'avventura europea. Non è un caso che Belotti e Dybala in campo dal primo minuto siano stati il grimaldello giusto per scardinare la porta degli austriaci. Come non è un caso che segnarono insieme anche il 15 settembre 2022 in casa contro l'Helsinki in una delle notti più esaltanti. Il primo sta aumentando il suo minutaggio e nonostante quello 0 nella casella gol in campionato, in Europa è già al terzo centro stagionale; il secondo, recuperato da un problema al flessore, timbra ancora il cartellino - anche per lui tre gol nel torneo continentale - dimostrando di poter fare sempre la differenza.

La scelta di Mourinho di lasciare in panchina fino a pochi spiccioli dalla fine Abraham - con una ferita all'occhio suturata con sei punti - si rivela intelligente. Così il «Gallo» al 33' e la «Joya» al 40', con due assist di Spinazzola, cancellano un inizio teso con due «gialli», ma soprattutto quel gol incassato sui titoli di coda all'andata. Finale sofferto, ma la qualificazione arriva. Avanti anche il Manchester United che, dopo il 2-2 del primo round, vince in rimonta (2-1) sul Barcellona: Fred e Antony rispondono a Lewandowski. Oggi sorteggio alle 12 (Dazn e Sky): possibili avversarie di Roma e Juve sono Arsenal, Betis, Fenerbahçe, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise.

Conference: avanti Fiorentina e Lazio

Anche Fiorentina e Lazio qualificate: i viola vincono 3-2 col Braga (reti di Mandragora, Saponara e Cabral al quale il Var toglie una rete fantasma non rilevata dalla Goal Line Technology) dopo il 4-0 dell'andata, i biancocelesti fanno 0-0 a Cluj (1-0 a Roma). Oggi sorteggio alle 13 (Dazn e Sky): nell'urna Az Alkmaar, Djurgarden, Istanbul Basaksehir, Nizza, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal e West Ham.