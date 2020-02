Gattuso lascia a casa Allan: "Non si allena come dico io". Inter alla finestra

Il Napoli di Gennaro Gattuso ha ritrovato il sorriso in Coppa Italia con il successo per 1-0 sull'Inter di Antonio Conte nell'andata delle semifinali della coppa nazionale e ora è pronto per rialzarsi in campionato dove c'è la zona europea da riconquistare. Gli azzurri nell'ultimo turno in Serie A hanno perso per 2-3 in casa contro il Lecce di Fabio Liverani e oggi alle ore 18 se la vedranno sull'ostico campo del Cagliari di Rolando Maran che dovrà però fare a meno dello squalificato Radja Nainggolan.

La vigilia del match della Sardegna Arena è stata un po' agitata in casa Napoli dalle parole di Gennaro Gattuso su un giocatore che sembra essere finito un po' nel dimenticatoio: il brasiliano Allan. Il tecnico dei partenopei ha parlato così in conferenza stampa del centrocampista ex Udinese che tanto piace a Psg e Inter: "Allan non si sta allenando come dico io e per questa ragione rimane a casa".

Valige in mano

Il futuro di Allan è in bilico al Napoli e a fine stagione con ogni probabilità lascerà gli azzurri dopo cinque stagioni intense. L'ex Vasco da Gama, infatti, da gennaio del 2019 è stato costantemente disturbato dalle voci di mercato e forse in quel momento qualcosa si è rotto tra la dirigenza e il giocatore che ha espresso a più riprese il desiderio di cambiare aria per fare una nuova esperienza. Anche a gennaio di quest'anno si era parlato di uno scambio con l'Inter che avrebbe messo sul piatto il coetaneo centrocampista uruguaiano Matias Vecino, rimasto poi alla corte di Antonio Conte per le differenze di valutazione fatte dai due club.

Inter, ipotesi mai tramontata?

Non è un mistero che Allan piaccia e non poco a Conte per le sue grandi capacità di interdizione, per il suo temperamento, la sua qualità e le sue capacità di inserimento. Il Napoli valuta il giocatore almeno 35-40 milioni di euro ma questa valutazione potrebbe leggermente scendere in estate con il 29enne di Rio de Janeiro pronto ad andare a rinforzare la linea mediana nerazzurra che con ogni probabilità perderà 2-3 pedine con Borja Valero, Matias Vecino e Roberto Gagliardini che potrebbero salutare Appiano Gentile.

Allan, però, ha ora tre mesi per chiudere in bellezza al Napoli dimostrando a Gattuso di essere un giocatore su cui poter contare per la rinascita. L'Inter è dunque in vantaggio ma attenzione alla pista estera dato che trattare con Aurelio De Laurentiis non è mai semplice e se dovesse arrivare un'offerta superiore da parte di un club estero il numero uno del Napoli non si farà di certo sfuggire l'opportunità.

