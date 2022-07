Il gesto di Raikkonen che intenerisce: disseta un cane lasciato in auto

Kimi Raikkonen cuore d'oro. L'ex pilota finlandese della Ferrari è tornato a far parlare di sé grazie a un video diventato virale sui social, che lo ha ripreso dare conforto a un cane lasciato momentaneamente in auto dai suoi padroni.

Bermuda grigi, camicia azzurra, occhiali da sole. Kimi, in vacanza in Toscana, è uscito a passeggio con la figlia piccola Rianna per mangiare un gelato. Quando nel passare vicino a un'auto si è accorto della presenza di un cagnolino all'interno, ha riempito d'acqua la sua coppetta e attraverso la fessura del finestrino lo ha dissetato. Poi si è allontanato con la sua bimba e, guardando chi lo stava filmando, si è lasciato andare a uno scuotimento della testa come per dire, "Ma come si fa con questo caldo a lasciare un cane in auto?".

Il video è stato girato e condiviso su Instagram da Gino Rosato, suo grande amico e dirigente della Ferrari. Insieme con le rispettive famiglie avevano trascorso dei giorni di vacanza in Toscana. Una terra molto amata dal finlandese. È stato nell'abbazia cistercense di San Galgano, a una trentina di chilometri da Siena nel Comune di Chiusdino, che sei anni fa ha sposato Minttu Virtanen.

Kimi Raikkonen, ha scritto Rosato, è "una persona speciale". E l'ha spiegato con questa didascalia aggiunta sotto il video: "Quando un uomo si prende il tempo di svuotare il suo gelato per metterci dentro l'acqua, per dare dell'acqua a un povero cane, chiuso in macchina... che sia benedetto da Dio".

Raikkonen, l'ultimo a essere riuscito a vincere il titolo piloti con la Rossa nell'ormai lontano 2007, è stato uno dei piloti più amati dai tifosi dell'era moderna. In pista era conosciuto con il soprannome di Iceman. Un po' per il modo razionale che dava alla sua guida, un po' per lo sguardo gelido che mostrava in pubblico.

Un pilota che non sembrava tradire emozioni. Complice forse una certa dose di stereotipi, era questa l'immagine che avevano di lui molti tifosi. Sicuramente l'acqua data al cane ce ne ridà una diversa. L'Iceman delle piste ha dimostrato di essere sensibilissimo.

