È giallo sulle dimissioni viola di Palladino (direzione Dea)

Un fulmine a ciel (apparentemente) sereno. Quello scagliato da Raffaele Palladino contro la Fiorentina con tanto di dimissioni presentate a soli 20 giorni dal rinnovo del contratto fino al 2027. Con tanto di celebrazione pubblica del lavoro del tecnico dal parte del presidente Rocco Commisso non più tardi di due giorni fa. Incredibile ma vero. Si sussurra in ambienti fiorentini che dietro la mossa operata dal tecnico campano si celi il corteggiamento di un altro club. Molti indizi portano all'Atalanta che rimarrà orfana di Gian Piero Gasperini. Anche il Milan - qualora non dovesse arrivare alla prima scelta Allegri - potrebbe farsi avanti. Vedremo. La certezza è che tra le parti è calato il gelo e oggi proveranno a risolvere la questione in maniera conciliante, cercando una quadra sulla risoluzione del contratto.

Dicono che però Commisso si sia molto irritato per il comportamento di quello che tutti ritenevano fosse il suo pupillo. Un tradimento in piena regola, anche se dal clan Palladino evidenziano altre motivazioni alla base della decisione di lasciare la squadra toscana. Infatti le dimissioni dell'allenatore sarebbero dovute alla mancanza di sostengo e fiducia emerse da parte dell'ambiente viola. Un feeling quello con la piazza di Firenze che si sarebbe interrotto nelle ultime settimane dopo le critiche e le contestazioni di una parte della tifoseria verso Palladino nel finale di stagione. Alla base dello strappo anche la diversità di vedute tra ambizioni e reali obiettivi della Fiorentina. Per un matrimonio andato in frantumi ce n'è un all'orizzonte che potrebbe celebrarsi molto presto: quello tra Gasperini e la Roma. Accordo di massima già raggiunto per un contratto triennale da 5 milioni netti a stagione più bonus. Da un affare all'altro: ieri mattina il Bologna ha definito l'intesa con Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto. Blindato l'artefice del trionfo in Coppa Italia con il rinnovo fino al 2027 con opzione per il 2028. Il tecnico di Ribera passerà dagli attuali 2,2 a 3 milioni netti a stagione. Un aumento di stipendio che rappresenta il giusto premio da parte del presidente Saputo per il grande lavoro svolto al timone dei rossoblù. A proposito di panchine calde: la Lazio lavora al clamoroso ritorno di Maurizio Sarri per rimpiazzare Marco Baroni.

Il tecnico fiorentino potrebbe ripartire dal Torino, anche se sogna una chiamata dalla Viola (sua squadra del cuore), che dopo l'abbandono di Palladino pensa pure a Daniele De Rossi. Il valzer degli allenatori è appena incominciato...