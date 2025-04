Gineitis risponde a Marusic: il Toro stoppa la Lazio nella corsa europea

Ascolta ora 00:00 00:00

Un punto a testa tra gli ex compagni di squadra Baroni e Vanoli (nel Verona tra il 1995 e il 1998) che lascia l'amaro in bocca soprattutto all'allenatore della Lazio. I biancocelesti falliscono l'appuntamento con la vittoria nonostante il vantaggio ottenuto con un bel gol (tiro a giro stile capitan Zaccagni, ieri 200 in A) del montenegrino Marusic dopo un'ottima azione di Pedro. Per l'esterno della Lazio è il quarto centro stagionale (mai così bene in serie A a livello realizzativo).

La svolta arriva quando Vanoli, con un Toro che aveva costruito solo una vera occasione da rete, rende il suo undici ultraoffensivo. Ed è il lituano Gineitis a pochi minuti dal 90' a piazzare il sinistro che sigla il pari. È il nono gol che arriva dalla panchina per i granata e questo salva una gara nella quale, pur rischiando pochissimo, il risultato non era favorevole.

L'Olimpico, che aveva omaggiato l'ex Marcelo Salas - premiato prima del match - regala qualche fischio finale a un gruppo che sembra aver perso lo smalto dei mesi scorsi. Tra gli infortuni, uno stato di forma non al top per molti elementi chiave e l'impegnativo impegno europeo, la truppa di Baroni non appare più incisiva e travolgente.

Terzo pareggio di fila in casa e terza gara consecutiva senza vittorie, mentre le rivali per la Champions (tranne il Milan) hanno vinto. E ora il Bologna, quarto in classifica, è a +4 ma soprattutto la Roma, che prima del derby di andata era a -15, ora è incollata ai «cugini» a 12 giorni dalla stracittadina in casa biancoceleste.