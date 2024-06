Sicurezza: servirebbe Derrick...

Ascolta ora 00:00 00:00

A forza di allestire fiction televisive sulla polizia i tedeschi si sono dimenticati della sicurezza pubblica. Bei tempi quelli di Horst Tappert nell'impermeabile del commissario Derrick che acchiappava davanti al tv anche Montanelli. Belle storie quelle di Erik Ode nella parte di Herbert Keller Der Kommissar, o Claudius Zorn commissario della omicidi di Amburgo. Roba da telefilm perché, nella realtà, le cose sfuggono ai poliziotti di Germania. Risulta infatti che Marvin Wildhage, Yuotuber di tendenza con settecentomila follower, abbia fatta fessa la security all'ingresso dello stadio di Monaco, per la partita inaugurale dell'europeo tra Germania e Scozia. Già in precedenza si era presentato, in tuta da ginnastica, al ritiro della Mannshaft a Jena, accolto dagli applausi che, a differenza dei vari addetti agli ingressi, avevano riconosciuto il loro idolo dei social. Dopo la prova generale, Marvin è andato in scena, si è travestito da mascotte, si è messo al collo un accredito farlocco e ha superato tutti i controlli della polizia e dell'Uefa attentissima a bloccare i giornalisti, un po' meno il resto della popolazione calcistica. Con Marvin altri tre compari hanno provveduto a entrare furtivamente dentro l'Arena e, al massimo della beffa, lo Youtuber ha pure filmato l'invasione, mandando in circuito le immagini del suo successivo arresto. Tensione massima nei commissariati, oltre al rischio di attentati e di aggressioni con o senza machete, la polizia è stupita dalla disinvoltura dell'Uefa che, come già accaduto in altre occasioni anche tragiche, scarica ogni responsabilità sui titolari dell'ordine pubblico.

Ma Rainer Wendt, il capo del sindacato di polizia, non ci sta: «Abbiamo fatto il nostro lavoro e poi lo abbiamo trasmesso all'Uefa. Dove ci sono così tanti soldi in gioco puoi aspettarti più professionalità». Ingenuo herr Rainer, ha scoperto oggi quello che il resto dell'Europa calcistica conosce da anni. Auf Wierdersehen.