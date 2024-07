Monarchie: a voi le semifinali

Ascolta ora 00:00 00:00

Il principe di Galles non è soltanto un tessuto con fili di colori diversi. Trattasi innanzitutto dell'erede al trono di Inghilterra e William lo ha ribadito nello stadio di Dusseldorf travestendosi da tifoso e quarto leone durante la partita contro la Svizzera, esultando al gol, braccio teso, pugno chiuso nell'aria tedesca, ha cantato «Dio salvi mio padre», come un ultra di quelli giusti anche se non in linea con l'aplomb di casa reale. William è tifoso dell'Aston Villa, suo figlio George con lui, ed è anche presidente della federcalcio inglese. Curioso retroscena, il predecessore di William, Edoardo duca di Kent, cugino della regina Elisabetta II, a precisa domanda «Perché lei è presidente della FA?», rispose «I dont'know», non lo sapeva dunque e si porta il mistero ancora oggi a 88 anni nella sua dimora di Kensington Palace. Storie di nobiltà per niente decadute. Tre monarchie (parlamentari) si sono guadagnate l'accesso alle semifinali dell'europeo. Filippo VI, re di Spagna, tradisce il Real e tifa per l'Atletico di Madrid, sarà in tribuna all'Allianz Arena di Monaco martedì sera per la partita contro la Francia il cui ultimo sovrano risale a 232 anni orsono, Luigi XVI fine della monarchia. Ma nell'altra semifinale ecco la sfida di alta nobiltà di famiglia, William il principe a confronto del re Willem-Alexander d'Olanda che è quinto cugino della defunta Elisabetta II, tifa per una squadra di serie B, l'Helmond Sport, ma andrà a Dortmund magari a bordo di un aereo da lui stesso guidato, avendo ottenuto le licenze di pilota privato e commerciale.

Il football va a corte ma resta fenomeno di popolo, di certo il derby tra le tifoserie inglese ed olandese rappresenterà un affare colossale per le birrerie della città della Renania. E al momento di «Dio salvi il re», si dovrà capire quale sarà il sovrano vincente.