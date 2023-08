Il giorno dello sbarco di Lukaku a Roma

Il dado è tratto: Romelu Lukaku è un calciatore della Roma. La svolta è arrivata con l'arrivo ieri a Londra di tutto lo stato maggiore giallorosso e i dettagli dell'affare sono stati definiti nell'incontro finale con i rappresentanti del Chelsea. Dopo che il club inglese aveva detto sì al prestito secco da 5,8 milioni (con alcuni bonus come il piazzamento in classifica o i gol segnati da Lukaku), il calciatore - che era ancora a Bruxelles - si è convinto al «taglio» del suo ingaggio (che scenderà da 11,3 a 7,5 milioni di euro) non solo per la prossima stagione, quella che trascorrerà alla corte di Mourinho, ma anche per le successive quando i Blues dovranno cercare nuovi acquirenti per la punta. Inserita nel nuovo accordo con i Blues anche una clausola rescissoria da 37 milioni di sterline (circa 43 milioni di euro). Decise infine le commissioni per gli agenti del belga che ritroverà Mourinho in Italia dopo le esperienze in Premier con Chelsea e United.

L'approdo nella City del patron giallorosso Dan Friedkin e delle donne «dei contratti» di Trigoria (il Ceo Lina Souloukou e il Chief of Financial Planning Anna Rabuano) aveva già fatto intuire che l'accordo era in dirittura di arrivo, un accordo che solo una settimana fa sembrava una chimera e che ha trovato una prima importante accelerazione con il viaggio londinese di Ryan Friedkin e il gm Tiago Pinto che da venerdì scorso hanno iniziato la lunga e difficile trattativa. Conclusa ieri a tarda sera con il lieto fine che i tifosi giallorossi aspettavano da giorni. L'aereo del numero uno della Roma era parcheggiato nello scalo di Luton in attesa degli eventi: oggi passerà a prendere Lukaku a Bruxelles e poi atterrerà alle 17 a Ciampino. Il belga sbarcherà dunque nella Capitale nella stessa maniera in cui erano arrivati Mourinho, Abraham, Dybala e Wijnaldum. L'attaccante, avendo pochi minuti nelle gambe, difficilmente potrà essere schierato venerdì contro il Milan.

Partita, quella con i rossoneri, che rischia di saltare anche Paulo Dybala nonostante gli esami abbiano escluso lesioni muscolari dopo che l'argentino era uscito in anticipo dal campo nella sfida di sabato scorso a Verona. Intanto il Milan non molla Taremi ed è pronto a un'offerta last minute, Saelemaekers ha detto sì al Bologna, mentre il Toro è sulla punta rossonera Origi. Il Napoli si prepara ad accogliere il trequartista svedese Lindstrom.