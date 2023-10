Il Giro parla italiano in onore del Grande Torino

Il Tour partirà dall'Italia, il Giro anche. Non è una cosa né scontata né tantomeno banale, visto che ormai i Grandi Giri hanno un peso specifico importante, sono brand globali che si vendono nel mondo e le partenze fuori dai confini nazionali è un fatto assolutamente assodato.

Il Giro 2024 scatterà in 4 maggio prossimo per la quarta volta nella storia dal Piemonte e più precisamente da Venaria Reale, per concludersi a Torino, dove è fissata l'arrivo della prima frazione di una «corsa rosa» che ieri ha svelato le prime tre tappe dal Grattacielo Piemonte della Regione.

L'edizione numero 107 presenterà fin da subito diverse difficoltà altimetriche. Come dicevamo l'abbrivio sarà con la Venaria Reale-Torino, riedizione light della «tappa di montagna in città» che nel 2022 vide trionfare Simon Yates. Lungo i 136 km del percorso ci saranno tre GPM con passaggio sul colle di Superga a 75 anni esatti dalla tragedia che vide l'aereo che trasportava il Grande Torino schiantarsi contro la collina che sovrasta il capoluogo piemontese.

Il giorno successivo sarà già tempo di arrivi in salita. In programma, infatti, la San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (Biella) che ricorderà l'impresa compiuta da Marco Pantani al Giro d'Italia 1999: dopo il salto di catena e il conseguente stop forzato, il Pirata realizzò una delle imprese più spettacolari della sua breve carriera ciclistica, andando a recuperare la bellezza di 49 corridori e che gli valse poi la vittoria di tappa.

La terza e ultima tappa piemontese sarà la Novara-Fossano, adatta ai velocisti. La carovana saluterà la Regione Piemonte il 7 maggio con la quarta frazione che partirà da Acqui Terme.

Il Giro d'Italia 2024, che terminerà anche il prossimo anno a Roma, verrà presentato a Trento venerdì prossimo. Tuttavia diverse tappe già si conoscono, soprattutto si sa che la Cima Coppi, la vetta più alta del Giro, sarà posta in cima al Passo dello Stelvio che sarà affrontato dal versante della Lombardia.

Molto interessante, alla fine della seconda settimana, la cronometro da Castiglione delle Stiviere (Mantova) a Desenzano del Garda (Brescia). In programma sabato 18 maggio, sarà lunga almeno 25 chilometri.