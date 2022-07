La grande novità della Serie A 2022-2023: gli arbitri potranno parlare in tv

La stagione 2022-2023 è ormai alle porte e ci sarà una grande, grandissima novità: gli arbitri potranno rilasciare dichiarazioni a fine partita. I direttori di gara, dunque, parleranno in televisione e sarà la Rai, e in particolare lo storico programma domenicale 90° Minuto, in onda su Rai 2, a dare voce per 38 giornate ai fischietti italiani.

Il programma condotto da Marco Lollobrigida, con opinionisti Lele Adani e Marco Tardelli, darà dunque modo agli arbitri di motivare le loro scelte, magari anche controverse e non solo dato che si potranno ascoltare anche le comunicazioni audio tra arbitro e Var.

Questa "rivoluzione" è stata voluta dal curatore del programma Alessandro Antinelli, che ha spiegato come tutto ciò servirà a rendere più trasparente quello che capita nel mondo calcistico, come ha più volte sottolineato il presidente degli arbitri Alfredo Trentalange.

Nel marzo del 2021 Daniele Orsato, sempre a 90° Minuto, aveva commentato un episodio da moviola contestato che lo vide protagonista nel 2018 in un avvelenato Inter-Juventus per via della mancata espulsioen di Miralem Pjanic. "Sicuramente è un errore. La vicinanza dell'azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire"

Daniele #Orsato a 90° Minuto dopo 3 anni parla del mancato rosso a Pjanic in Inter-Juventus: "Sicuramente è un errore. La vicinanza dell'azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire". pic.twitter.com/F3vnXMto1E — Antonio Gaito (@antonio_gaito) February 28, 2021

Dare la possibilità ai direttori di gara di poter motivare le proprie scelte, giuste o sbagliate che siano, è sicuramente un grande passo in avanti nell'era dei social e della tecnologia. Di certo è un modo per dare una certa immagine soprattutto agli occhi di addetti ai lavori, calciatori ma anche dei tifosi.