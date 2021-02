Grave incidente d'auto per Tiger Woods: il golfista in sala operatoria

Articolo in aggiornamento

Tiger Woods è stato coinvolto in un gravissimo incidente d'auto nella Contea di Los Angeles. L'intervento della polizia e dei vigili del fuoco è stato immediato, così come quello dei paramedici. I soccorsi sono stati costretti a utilizzare le tenaglie per estrarre il famoso golfista dalla carcassa della vettura. A rendere nota la notizia dell'incidente è stato il famoso sito americano TMZ. Non sono state al momento rese note le cause dell'incidente, così come non è stato reso noto il reale stato di salute del golfista, attualmente ricoverato in ospedale.

Per il momento ha parlato solamente il suo agente, che ha riferito di alcune ferite alle gambe per Tiger Woods e sarebbe in queste ore sottoposto a un intervento chirurgico. L'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 7 del mattino (ora locale) al confine fra Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes. Per estrarre Tiger Woods è stato necessario utilizzare le tenaglie, pertanto si presuppone che la vettura sia stata distrutta dall'impatto. La parte anteriore della macchina di Woods sarebbe andata distrutta nell'incidente. Non è la prima volta che il golfista è coinvolto in un incidente automobilistico. Nel 2009 è stato vittima di un altro scontro nei pressi della sua abitazione in Florida. Lo stesso agente, che ha confermato la notizia, ha chiesto il rispetto della privacy per il golfista e il massimo sostegno per lui.

Un elicottero della KABC-TV ha raggiunto il luogo dell'incidente, mostrando le prime immagini della vettura di Tiger Woods. Dopo lo schianto, l'automobile di Tiger Woods si è ribaltata su un fianco e mostra l'anteriore completamente distrutto dall'impatto. Le immagini non sono chiare, ma pare che l'auto sia finita fuori strada in collina. L'ultima gara di Tiger Woods risale allo scorso 20 dicembre al PNC Championship insieme a suo figlio di 11 anni. Dopo quell'incontro, Tiger Woods è stato sottoposto a un intervento programmato alla schiena, una microdiscectomia, effettuata due giorni prima di Natale. Prima dell'incidente di quest'oggi, il golfista contava di tornare sul green in tempo per il Masters in programma dall'8 all'11 aprile. Un appuntamento che, ora, non potrà essere onorato dal golfista.